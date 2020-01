Streckenposten sperren den Bahnübergang, wenn ein Zug vorbeifährt. Dann müssen Autos, Busse, Lastwagen und Fußgänger vor den Flatterbändern warten. Das dauert mehrere Minuten – und in der Südstadt staut sich der Verkehr. Foto: Dominik Rose

Von Dominik Rose

Bad Oeynhausen (WB). Motor aus. Warten. Und warten. Viele Autofahrer, die am Bahnübergang Detmolder Straße/Weserstraße stehen, sind genervt. Seit dem Unfall am Mittwoch, bei dem eine 80-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Auto eine Fußgängerschranke zerstört hatte , ist der Autoverkehr immer noch eingeschränkt.

Streckenposten sperren den Übergang mit Flatterbändern, wenn ein Zug kommt. Seit dem frühen Morgen sorgen die beiden Männer aus dem Ruhrgebiet in ihren Warnwesten für die Sicherheit. Zusätzlich sind Warnschilder aufgestellt worden. Wenn ein Zug naht, werden die Posten telefonisch informiert und machen sich an die Arbeit. Für die anderen Verkehrsteilnehmer bedeutet das aber minutenlanges Warten. Auf den Straßen und Wegen geht und fährt nichts und niemand mehr.

Nordwestbahn fährt wieder regulär

Auf den Schienen läuft der Betrieb dagegen weitgehend normal. Die Nordwestbahn ist auf dieser Strecke mit ihrem Regionalzug RB 77 von Bünde nach Hildesheim und zurück unterwegs. Nachdem die Züge von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen den Übergang nur in Schrittgeschwindigkeit passieren durften, rollt der Verkehr jetzt wieder reibungslos „Wir haben aufgrund des Unfalls keine Beeinträchtigungen mehr auf dieser Strecke“, teilt Sprecherin Karin Punghorst mit. Seit 11 Uhr am Donnerstag laufe – nachdem es zuvor eine weitere Bahnübergangsstörung zwischen Hessisch Oldendorf und Rinteln gegeben habe – „alles nach Plan“.

Passanten wundern sich über die Auswirkungen, die der Unfall auf den Verkehr hat: „Warum wird denn hier alles gesperrt? Da ist doch nur die kleine Schranke kaputt”, sagt ein Mann kopfschüttelnd. Das sehen offenbar auch viele Autofahrer so. Zur Erklärung: Zwar ist bei dem Unfall lediglich eine Fußgängerschranke zerstört worden – dennoch muss der Übergang komplett gesichert werden. Kleine Ursache, große Wirkung. Daher hat der Notfallmanager der Deutschen Bahn, der am Mittwoch sofort nach Bad Oeynhausen gefahren ist, auch die Streckenposten zur Unfallstelle beordert.

Reparatur soll umgehend beginnen

Verschiedene Teams wechseln sich nach Angaben der Bahn-Pressestelle noch bis Samstag, 18. Januar, bei der Sicherung des Übergangs ab. Ein Sprecher teilte mit, dass kurzfristig mit den Reparaturarbeiten an der Schrankenanlage begonnen werde: „Dazu muss ein neues Fundament sowie ein neuer Schrankenantrieb eingebaut werden.” Dann könnte von Samstagnachmittag an wieder alles regulär laufen. Bis dahin werde die Anlage durch die so genannten Bahnübergangsposten gesichert. „So kann der Eisenbahnbetrieb regelkonform durchgeführt werden, und es kommt – durch etwas längere Schließzeiten – nur zu geringen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr“, sagt der Bahnsprecher.

Das sehen viele Betroffene, die im Feierabendverkehr in der Südstadt stehen, natürlich anders. Zudem versuchen etliche Fahrer auch, andere Routen durch Wohnsiedlungen zu nehmen, was allerdings nur eins bringt: weiteren Frust. Mindestens bis Samstag bleibt der Bahnübergang also das Nadelöhr der Stadt.

Zur Unfallursache gibt es laut Polizei noch keine neuen Erkenntnisse. Die 80-jährige Golf-Fahrerin ist stationär im Krankenhaus aufgenommen worden.