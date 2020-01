Christina Hannemann (von links), Janina Baskow, Loana Derksen, Denise Sabur und Donika Tafilaj vom Friseursalon Hair Club schneiden am diesem Samstag in der Zeit von 12 bis 15 Uhr Haare für einen guten Zweck. Die Idee zu der Aktion hatte Jessica Meisner (vorne). Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). „Wer mag, kann spontan vorbeischauen“, sagt Friseurmeisterin Denise Sabur. An diesem Samstag richten Jessica Meisner und der Friseursalon Hair Club Bad Oeynhausen, Weserstraße 1, eine gemeinsame Charity-Aktion aus: Von 12 bis 15 Uhr schneiden 14 Friseure dort Haare für einen guten Zweck. Der Erlös fließt in den Bau eines Kinderheims in Tansania.

Keine Unterstützung seitens des Staates

Von August bis Oktober hat Jessica Meisner im Rahmen eines Freiwilligendienstes ehrenamtlich in einem Kinderheim in Tansania gearbeitet (diese Zeitung berichtete mehrfach). Die Eindrücke aus dieser Zeit und die Tatsache, dass dort viele Kinder auf der Straße leben müssen, lassen die 22-Jährige bis heute nicht los. „Es gibt nicht genügend Kinderheime. Hinzu kommen Auflagen, die es manchen Heimen verbieten, noch mehr Kinder aufzunehmen“, erläutert Jessica Meisner. Der Staat biete keine Unterstützung, die Heime arbeiteten autark, seien bei der Finanzierung ihrer Arbeit auf Spenden angewiesen. Nach ihrer Heimkehr hat sich die Löhnerin entschieden, finanziert durch Spenden, selbst ein Kinderheim in Tansania zu bauen.

Bereits mehr als 10.000 Euro gesammelt

10.315 Euro sind bereits zusammengekommen. Ein Grundstück für 6500 Euro ist auch schon gefunden. Der Kaufprozess werde derzeit abgewickelt. Vom übrigen Geld soll als Voraussetzung für den Baubeginn schnellstmöglich ein Zaun oder eine Mauer als Voraussetzung rund um das etwa 5000 Quadratmeter große Grundstück gezogen werden. Die Investitionssumme für das gesamte Kinderheim schätzt Jessica Meisner auf etwa 70.000 Euro.

Gemeinnütziger Verein soll gegründet werden

Damit sie Firmen künftig Spendenquittungen ausstellen kann, bereitet die junge Frau die Gründung eines gemeinnützigen Vereins vor. Sie soll voraussichtlich im Februar abgeschlossen sein. Unterstützung bekommt die 22-Jährige von einer Freiwilligen aus Stuttgart, die sie in Tansania kennengelernt hat und die sich noch dort aufhält. „Sie hat uns selbst gemalte Bilder von Mädchen und Jungen eines Kinderheims geschickt. Diese werden wir bei der Charity-Aktion als Geschenk an die Spender verteilen“, sagt sie.

Mitarbeiter auf Anhieb für die Aktion gewonnen

Jessica Meisner und Denise Sabur sind gespannt, wie die Aktion angenommen wird. Lange musste die 22-Jährige die Geschäftsführerin des Hair Clubs nicht von einer Kooperation überzeugen. „Eine einfache Geldspende fanden wir langweilig. Da kam uns die Idee eines Haareschneidens für den guten Zweck“, berichtet Denise Sabur. „Es ist toll, wenn ein junger Mensch so energiegeladen an ein Projekt rangeht“, lobt die Friseurmeisterin in diesem Zusammenhang. Auch die 14 Mitarbeiter konnte sie auf Anhieb für die Aktion gewinnen. Angeboten werden Haarschnitte für Kinder, Frauen und Männer sowie Stylings. Färbungen sind aus Zeitgründen nicht möglich. „Es wäre toll, wenn wir so eine Aktion künftig auf mehr Salons oder weitere Firmen ausweiten könnten“, ergänzt Denise Sabur.