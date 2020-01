Bad Oeynhausen (WB). Der Schwimmverein 08/21 Bad Oeynhausen (SVO) sieht seinen Fortbestand in großer Gefahr. Geschäftsführer Gerald Zein schreibt: „‚Schwimmverein Bad Oeynhausen nach 112 Jahren aufgelöst‘ – so könnte demnächst die Schlagzeile in der Tageszeitung lauten. Denn einer der ältesten Vereine von Bad Oeynhausen, mit fast 115 Mitgliedern, ist massiv in seiner Existenz bedroht.“