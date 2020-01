„Hier spürt man viel Engagement“

Emma Nävy (9b, von links), David Lau (8a) und Agnetha Meyer (9b) stellen an einem eigenen Stand die Arbeit der Schulsanitäter vor. In dieser Arbeitsgemeinschaft kann jeder Schüler ab der 7. Klasse mitmachen. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen (WB). Viele interessierte Familien mit entdeckungsfreudigen Viertklässlern in der gut gefüllten Aula der Realschule Süd: Für den Tag der offenen Tür hatte das Kollegium ein breites Programm zusammengestellt, um einen Eindruck aus dem Schulgeschehen zu vermitteln.

„Die Schule hat Zukunft“, betonte Schulleiterin Anja Sprengel im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie unterstrich das fruchtbare Nebeneinander verschiedener Schulformen am Standort Bad Oeynhausen, unterstrich aber gleichzeitig, dass die Realschule durch ihre gezielte Berufsorientierung eine gute Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung der Schüler darstelle.

„Im März veranstalten wir wieder eine Berufsinfo-Börse. Die Vernetzung mit vielen Unternehmen aus der Region, darunter Hettich, die Bäckerei Brante oder Nolte Küchen, ist eine sehr gute Orientierung für unsere Schüler“, war die Schulleiterin überzeugt.

Um die Eltern umfassend über das Angebot der Realschule Süd zu informieren, hatte Anja Sprengel eine Power-Point-Präsentation vorbereitet. Währenddessen konnten die Schüler an einem Probeunterricht teilnehmen. „Wir möchten den jetzigen Viertklässlern auch Gelegenheit geben, in neue Fächer hineinzuschnuppern, die sie noch nicht kennen“, erläuterte Sprengel.

Physik trift auf Textilgestaltung

So konnten die potentiellen Nachwuchs-Realschüler zum Beispiel die Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie kennenlernen. Aber auch Fremdsprachen, besonders Französisch, Musik oder Sportunterricht sowie Textilgestaltung gehörten zum Angebot.

Während die Schulleiterin sich den Eltern zuwandte, strömten die angehenden Fünftklässler durch das große Gebäude, begleitet von Schülern der oberen Realschulklassen.

So saßen zwei Mädchen ganz gespannt vor einer Kupferspule und staunten, dass mithilfe von Strom ein elektrisches Feld entsteht, das Stahlnägel anzieht. Auch ein Experiment aus dem Bereich der Optik, nämlich die Lichtbrechung in einem Glasprisma, hatte Physik-Lehrer Georgios Bekiaris vorbereitet.

Viel Gedränge gab es in einem anderen Klassenraum, wo die beiden Lehrkräfte für Textilgestaltung, Gabriele Ringels und Sarah Winter, den Schülern das Nadelfilzen zeigten: Dort wurde farbige Schafwolle in Förmchen gepresst und mit einer Filznadel so lange bestichelt, bis die Wolle sich zu einem festen Vlies zusammengefügt hatte.

„Hier spürt man viel Engagement“

Die Realschule Süd, die als Ganztagsschule angelegt ist, bietet ihren rund 500 Schülern über das normale Unterrichtsangebot auch die Teilnahme an AGs an. Dazu gehört auch die Gelegenheit, sich ab der 7. Klasse als Schulsanitäter ausbilden zu lassen.

David Lau aus der 8a sowie Agnetha Meyer und Emma Nävy (beide 9b) hatten gemeinsam mit anderen Schülern einen Stand mit Rettungs-Accessoires vorbereitet, um den Grundschülern das Angebot anschaulich zu machen. Gegenüber hatte die AG der so genannten Cyber-Scouts ihren Info-Tisch, um ihr Hilfs- und Beratungsangebot rund um das Thema Internet vorzustellen.

Weitere Eindrücke von der Vielfalt der schulischen Möglichkeiten hatte es gleich zu Beginn der Veranstaltung gegeben, als Schüler unter Anleitung von Margit Dortschy in einer Modenschau T-Shirts und Hoodies mit Schul-Logo vorstellten. Auch Tanz- und Gesangsvorführungen sowie Gymnastik und Übungen mit dem Springseil zeigten den geschätzt 200 Anwesenden, welche Möglichkeiten die Schüler an der Realschule Süd haben.

Familie Staszniak, soeben erst nach Bad Oeynhausen gezogen, war begeistert: „Hier spürt man viel Engagement“, lobte Erich Staszniak, der mit seinen Zwillingen zum Tag der offenen Tür gekommen war.