Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Dass sich in Bad Oeynhausen in diesen Tagen ein Staatsbad-Jugend-Orchester gründet, ist einem Zufall zu verdanken. „Als wir für die Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Immanuel-Kant-Gymnasiums im Stadtarchiv recherchiert haben, sind uns unter anderem alte Programme der Vorgänger des heutigen Staatsbad-Orchesters in die Hände gefallen“, sagt Gymnasiallehrer Manuel Doormann. Dabei habe sich herausgestellt, dass nicht nur die Schule im Jahr 2018, sondern auch das Staatsbad-Orchester im Jahr 2020 ein besonderes Jubiläum feiert: Es besteht seit 175 Jahren.