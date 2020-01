Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). „Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.“ Auf diesem alten Sprichwort basiert das Konzept der beiden „Klima-Schul-Kongresse“, die die Agentur Get People in dieser Woche an aufeinander folgenden Tagen in Kooperation mit den Stadtwerken und dem Business Club Bad Oeynhausen in der Kur­stadt veranstaltet. Am Dienstag verwandelte sich die Europaschule in ein Kongresszentrum, am Mittwoch geht es im Immanuel-Kant-Gymnasium weiter.