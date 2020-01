Bad Oeynhausen (WB/lmr). Nach einem Unfall mit drei Leichtverletzen ist es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der A30 in Richtung Hannover gekommen. An der Auffahrt zur A2 verursachte ein Kleintransporterfahrer einen Auffahrunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Bielefeld kam es gegen 14 Uhr bei stockendem Verkehr in Fahrtrichtung Hannover auf der A30 zu dem Unfall. Der Fahrer eines Citroën-Kleintransporters aus Kroatien fuhr laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf einen schwarzen Audi A4 auf.

Durch den Aufprall kollidierte der Audi A4 mit einem vorausfahrenden VW Golf aus den Niederlanden. Dieser touchierte die Stoßstange eines VW Golf Kombi. „Drei Personen haben durch die Kollision leichte Verletzungen erlitten“, sagte ein Beamter der Autobahnpolizei vor Ort.

Zwei Personen werden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Zur Sicherung der Unfallstelle rückten fünf Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Bad Oeynhausen aus. Zudem wurden drei Rettungswagen alarmiert, die die drei Leichtverletzten vor Ort versorgten. „Zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht“, sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld im Gespräch mit dieser Zeitung. Um 15.15 Uhr sei die Unfallstelle wieder geräumt worden und der Verkehr konnte weiter rollen.

Da der Unfall auf der Abbiegespur zur Auffahrt auf die A2 passierte, staute sich der Verkehr während der Unfallaufnahme und der Behandlung der Verletzten bis zur Abfahrt Bad Oeynhausen-Dehme. Der Kleintransporter und der Audi A4 mussten abgeschleppt werden.

Erst am Donnerstag kam es auf dem A-30-Zubringer in Gohfeld zu einem schweren Unfall. Dabei wurden drei Arbeitskollegen aus Minden schwer verletzt. Derzeit klärt ein Gutachter, wie es zu dem Unfall am Donnerstag in Gohfeld kam.