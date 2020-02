Eine der letzten Szenen im Film: Bei der Eröffnung der Nordumgehung kommen Lokal- und Landespolitiker zusammen, um das obligatorische Band zu zerschneiden. Für Hauptdarstellerin Karin Braun, ehemalige Inhaberin des Handarbeitsgeschäftes an der Mindener Straße, ein Treffen mit immer denselben Menschen. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Dass der Bau der Nordumgehung in Bad Oeynhausen über Jahre hinweg eins der bestimmenden Themen war, ist am Donnerstagabend in der UCI-Kinowelt deutlich geworden. Hunderte Bad Oeynhausener kamen zur Premiere des Dokumentarfilms „Autobahn“ von Regisseur Daniel Abma – und sie wurden nicht enttäuscht.