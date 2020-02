Kriminelle haben in Bad Oeynhausen aus vier Mercedes Transporter Fahrzeugteile gestohlen. Foto: Jörn Hannemann/Archiv

Bad Oeynhausen (WB). Kriminelle haben in Bad Oeynhausen aus vier Mercedes Transporter Fahrzeugteile gestohlen. Ein besonderes Augenmerk haben die bislang Unbekannten auf die Mittelkonsole der Transporter gelegt.

So suchten die Täter die Straßen Kracht’s Kamp in Rehme, die Eidinghausener Straße und den Weidenweg auf und drangen in drei Mercedes Sprinter eines Transportunternehmens ein. Darin demontierten die Täter die Mittelkonsole und entwendete anschließend jeweilig das Zündschloss. Der Tatzeitraum kann laut Polizei auf Donnerstag, 14.30 Uhr bis Freitag, 7 Uhr eingegrenzt werden.

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, öffneten die Täter zudem einen Mercedes Viano eines 58-Jährigen. Dieser stand im Ovelgönner Weg. Nach ähnlichem Muster entfernten die Unbekannten dort ebenfalls das Zündschloss und nahm zudem aus dem Fahrzeug eine Hundebox sowie mehrere Sonnenbrillen mit.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiermittler unter Telefon 0571/88660 entgegen.