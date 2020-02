Viele dieser Wünsche kann sich die spendenfinanzierte Einrichtung jetzt erfüllen, nachdem Leser dieser Zeitung im Rahmen der traditionellen Weihnachtsspendenaktion 106.169 Euro zur Verfügung gestellt haben.

In dieser Woche kam Adrian Köstler, Vorstand der Münchener McDonald’s-Kinderhilfe-Stiftung, nach Bad Oeynhausen, um Dankeschön zu sagen. Stellvertretend für seine Leser nahm WESTFALEN-BLATT-Chefredakteur Ulrich Windolph den Dank entgegen und sagte, die Spenden seien gut angelegt: „In Ihrem Haus werden Eltern und Geschwister herzkranker Kindern betreut, während die kleinen Patienten im Herzzentrum liegen. Diese Familien in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen war vielen Lesern eine Herzensangelegenheit, und darüber sind wir sehr froh.“

Das Elternhaus, das zwölf Familien Platz bietet, ist fast ständig ausgebucht. Leiterin Stefanie Kruse: „Im Extremfall bleiben Familien zwei Jahre bei uns. Wir haben hier schon Nottaufen gehabt, aber auch viele Kindergeburtstage für Geschwister der kleinen Patienten ausgerichtet.“ Im kommenden Jahr werde das Haus 20 Jahre alt, und da müsse innen einiges renoviert werden. „Das ist uns mit den Spenden jetzt möglich.“

Die McDonald’s-Kinderhilfe-Stiftung, die bundesweit 22 Elternhäuser an großen Kliniken betreibt und sich jährlich um etwa 6100 Familien kümmert, hat einen Jahresetat von 14 Millionen Euro. Etwa die Hälfte wird von den Betreibern der 1450 McDonald’s-Restaurants aufgebracht: Sie spenden ein Promille ihres Umsatzes und stellen Spendenhäuschen an den Kassen auf, in denen sich pro Jahr drei Millionen Euro ansammeln. „Eine Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen würde für uns 20 Prozent weniger Spendeneinnahmen an dieser Stelle bedeuten“, schätzt Stiftungsvorstand Adrian Köstler. Deshalb arbeite man daran, in bargeldlose Zahlungssysteme eine Spendenfunktion zu integrieren.

Blick in eines der 12 unterschiedlich großen Appartements, in denen bis zu vier Menschen Platz finden. Foto: Pierel

Die andere Hälfte des Jahresetats wird von Spendern aufgebracht, meistens vor Ort. „Die Summe, die uns die WESTFALEN-BLATT-Leser zur Verfügung gestellt haben, ist herausragend und hilft uns sehr“, sagte Köstler. Hausleiterin Stefanie Kruse erklärte, sie habe in den vergangenen Wochen mit einigen Lesern telefoniert. „Sie fanden es gut, sich für etwas engagieren zu können, das in ihrer Nähe ist. Sie vertrauen uns.“

Der Stiftungsvorstand sagte, alle Leser seien eingeladen, sich vor Ort ein Bild vom Elternhaus und seiner Arbeit zu machen: „Zwischen 8 und 18 Uhr ist immer eine hauptamtliche Mitarbeiterin hier. Wer kommen möchte, bekommt einen Kaffee und eine persönliche Führung durchs Haus!“

Sollte jemand noch keine Spendenquittung erhalten haben, kann er sich unter der Nummer 05731/842 270 an Mareike Hohmeyer wenden.