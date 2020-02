Der neue Leseclub der Grundschule Altstadt: Acht Ehrenamtliche betreuen jede Woche 18 Kinder in drei Gruppen, hier mit Daniel Borcherding (hintere Reihe, Dritter von links), Lehrerin Susanne Lönne (Zweite von rechts) und Schulleiterin Simone Günther (rechts). Foto: Jenny Karpe

Von Jenny Karpe

Bad Oeynhausen(WB). Von Enid Blyton über Astrid Lindgren bis „Was ist Was“: Was wäre eine Kindheit ohne Bücher? Der Leseclub an der Grundschule Altstadt hilft Kindern dabei, ohne Druck Freude am Lesen zu entwickeln.