An den weiterführenden Schulen in Bad Oeynhausen, im Bild ist das Immanuel-Kant-Gymnasium, fällt der Unterricht an diesem Montag aus. Für eine Betreuung eintreffender Schüler ist nach Angaben der Schulleitungen gesorgt. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Wegen des Orkans „Sabine“ hat das Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) in Bad Oeynhausen bereits am Samstag angekündig t, den Unterricht an diesem Montag ausfallen zu lassen. Da mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen sei, „die den ganzen Montag noch anhalten sollen“, hätte man sich dazu entschieden, teilte Schulleiter Tom van de Loo auf der Homepage des IKG mit. Dies Regelung gilt nach Angaben der Schulleitungen auch für alle weiterführendne Schulen in Bad Oeynhausen.

So solle eine Gefahr für Schüler vermieden werden, heißt es auf der Internetseite des IKG weiter. In einer Email habe Staatssekretär Matthias Richter am Freitag auf die Option hingewiesen und dies indirekt sogar empfohlen. Weiter heißt es auf der Homepage des IKG: „Die Stadt Bad Oeynhausen hat anders als die Nachbarkommune Löhne keine einheitliche Regelung getroffen und die Entscheidung ins Ermessen der Schulleitungen gelegt.“ Mit Blick auf das IKG erklärte der Schulleiter ergänzend: Alle Schüler sollten am Montag zuhause bleiben. Für dennoch eintreffende und anwesende Schüler sei eine Betreuung gewährleistet, „bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können.“

Realschule Süd

Auch auf der Internetseite der Realschule Süd gibt es einen Hinweis von Schulleiterin Anja Sprengel. Die Schulleitung hat entschieden, den Unterricht am Montag nicht stattfinden zu lassen, „damit keine Gefahr für die Schüler entsteht“. Sie sollten Montag zuhause bleiben. Für dennoch eintreffende Schüler ist auch dort eine Betreuung gewährleistet, bis die Schüler wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden könnten.

Realschule Nord

Auf der Internetseite der Realschule Nord findet sich ein Hinweis von Schulleiterin Karola Picht-Dreier: „Am Montag, 10. Februar, findet kein Unterricht statt. Schüler, die in der Schule anwesend sind, werden von den Lehrkräften betreut.“

Europaschule

Für die Europaschule gibt es einen Hinweis von Schulleiter Dirk Rahlmeyer auf der Internetseite. Unter anderem erklärt er: „Immer mehr Schulen in Bad Oeynhausen haben inzwischen auf Grund der Sturmwarnungen entschieden, den Unterricht am Montag entfallen zu lassen. Um eine einheitliche, verlässliche Regelung für alle weiterführenden Schulen im Stadtgebiet herzustellen, haben auch wir entschieden, vorsichtshalber den Unterricht Montag nicht stattfinden zu lassen.“ Für alle Kolleginnen und Kollegen besteht Dienstpflicht im Umfang ihrer Beschäftigung an diesem Tag. Schüler, die trotz Entfall des Unterrichts in der Schule erscheinen, würden betreut.

Grundschulen

Mit Blick auf die Bad Oeynhau­sener Grundschulen erklärte Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich am Sonntag: „Sie sind geöffnet. Auch dort ist die Betreuung sichergestellt. Grundsätzlich entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder angesichts der widrigen Witterungsumstände zur Schule schicken.“ Er verwies auch auf Erläuterungen des Ministeriums im Internet: www.schulministerium-nrw.de

Absage in der Jugendarbeit

„Wegen des Orkans fallen alle Veranstaltungen der Jugendarbeit im Kirchenkreis Vlotho aus.“ Das hat das Jugendreferat am Sonntagmorgen mitgeteilt. Ein Ersatztermin für den Jugendgottesdienste in der Rehmer Laurentiuskirche vom Sonntag werde gesucht. Auch die Geschäftsstelle des Jugendreferats Vlotho bleibe Montag geschlossen. Ab Dienstag sollen alle Veranstaltungen, Treffs und Gruppen nach Angaben des Jugendreferates wieder wie gewohnt stattfinden. Nähere Informationen gibt es auch im Internet: www.juenger-vlotho.de