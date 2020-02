Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). „Die Pubertät kommt noch, und die Kinder rufen jetzt schon nach Grenzen“, sagt Matthias Rinke. Als Pädagoge weiß er genau, wo in der Erziehung oft Konfliktpotenzial lauert. Tipps, wie man mit den Tücken des Alltags umgehen und Kindern Grenzen setzen kann, gibt er in seinen Vorträgen.

Gespannt sitzen Eltern und Erzieher des evangelischen Familienzentrums im Verbund Wichern-Lohe im Halbkreis vor Matthias Rinke. Platz genommen haben sie auf winzigen Kinderstühlen. Es wird nicht der einzige Perspektivwechsel an diesem Abend bleiben. Rinke versucht in seinem Vortrag „Grenzen setzen“ ein Verständnis für die kindliche Psyche aufzubauen und gibt den Eltern Einblick in die Beweggründe ihrer Kinder, wenn diese ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Das habe laut des Experten nämlich nichts mit bewusstem Ärgern der Eltern zu tun.

„Das Kind möchte ein Bedürfnis durchsetzen. Das hat entwicklungspsychologische Gründe“, erläutert er. Schuld ist der Egozentrismus. Kinder sehen sich selbst im Mittelpunkt, können sich bis zum dritten oder vierten Lebensjahr nicht in die Lage anderer hineinversetzen. „Eltern müssen dem Kind daher ihre Perspektive erklären, weil es sie nicht verstehen kann und ihm helfen, den Konflikt zu lösen“, ergänzt der Erzieher.

Das lässt sich zum Beispiel anwenden, wenn die Zeit morgens mal wieder knapp ist. Statt das Kind anzumeckern: „Mach hinne! Ich hab’s dir schon dreimal gesagt!“, lieber kurz die Situation und eigene Gefühle erläutern: „Ich hab’s total verplant, wir sind spät dran, ich bin gestresst und komme zu spät zur Arbeit.“

Für Halt und Orentierung sorgen

Grundsätzlich sieht Rinke Grenzen als ein Gerüst, das den Kindern Halt und Orientierung bietet. Dabei müssen Regeln nicht immer nur verbieten, sie können auch eine Handlungsalternative anbieten. Statt die Kinder zu ermahnen, dass sie im Haus zu laut sind, einfach sagen: „Ihr habt so viel Power, ihr könnt viel besser draußen spielen.“ Rinke empfiehlt klare, aber höfliche Anweisungen („Stell bitte den Fernseher aus!“). Dabei sollten Eltern zum Kind hingehen, Augenkontakt suchen und so lange warten, bis es der Aufforderung nachgekommen ist.

Auf die Androhung unrealistischer Strafen sollten Eltern verzichten. Ein „Wenn du den Fernseher jetzt nicht ausschaltest, kannst du morgen deine Lieblingssendung nicht schauen“, reiche oft schon. Bei den Regeln könne man Kinder auch beteiligen – ohne sie zu über- oder unterfordern. Beim Frühstück könne man das Kind beispielsweise wählen lassen. Ein Rahmen sei gegeben, wenn die Eltern die Wahl begrenzen: „Möchtest du Marmelade oder Müsli?“

Zwei goldene Regeln

Über allem stehen bei Matthias Rinke zwei goldene Regeln:

1. Es kommt nicht darauf an, was man sagt, sondern wie. 2. Nur das Verhalten sollte kritisiert werden, niemals das Kind selbst.

„Kinder müssen Liebe spüren. Eingeschnappte Eltern gehen gar nicht“, macht er deutlich. Für die Erziehung wünsche er sich von Erwachsenen mehr Lob für Kinder, klare Regeln und Vorbildcharakter. Dass niemand unfehlbar ist, gesteht auch der Profi: „Wenn mein Sohn Regeln hinterfragt, rutscht mir als Erklärung auch schon mal ein ‚ich Chef – du Futzi‘ raus.“