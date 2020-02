Von Gabriela Peschke

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung blickte sie zurück auf die Ereignisse im Vorjahr, darunter auf das sogenannte „Fledermaus-Schießen“, das 2019 bereits zum zweiten Mal angeboten worden war. „Es wird bei minimaler Beleuchtung und etwas ‚gruseliger‘ Atmosphäre geschossen“, berichtete die Vereinsvorsitzende. Während Fackeln leuchten und die Nebelmaschine eine besondere Stimmung erzeugt, zielen die Schützen drinnen, die Bogenschützen draußen auf eine Fledermaus aus Holz. „Die Idee haben wir von einem Verein im Schaumburger Land übernommen“, erzählte Ute Kraft. „Das Event findet großen Zuspruch.“ Deshalb soll das „Fledermaus-Schießen“ im September erneut stattfinden.

Auch in anderer Hinsicht ist der Werster Schützenverein „anders“: Es gibt seit drei Jahren keine offizielle Uniformpflicht mehr, zu Gastschützenfesten geht man schlicht im Vereins-Shirt. Auch das vereinsinterne Königsschießen ist von einigen klassischen Verpflichtungen entbunden. „Da traut sich mancher eher auf den „Königsweg“, war Ute Kraft überzeugt. Das Königsschießen 2020 findet am 21. Juni von 12 Uhr an im Vereinsheim, Kanutenweg, statt.

Für die Jugendabteilung sei im Vorjahr gut gesorgt worden, meinte die Vorsitzende. Unter anderem habe es eine Geldspende der Firma Hettich zugunsten der jungen Bogenschützen gegeben. „Alle Kinder unter zwölf Jahren gehen bei uns nur an die Bögen“, sagte sie. Neben dem Spaß am „Robin-Hood-Schießen“ schule Bogenschießen die Konzentration und Körperspannung.

Auch für die traditionellen Schützen wurde an die Zukunft gedacht: Im Rahmen der Versammlung wurde einstimmig votiert, einen Antrag zu stellen für zehn Schießstände. „Das Land wird Gelder bereitstellen für die Ausrüstung moderner Sportstätten. Jede Kommune kann hier – über den Stadtsportbund – Anträge stellen“, erläuterte Ute Kraft.

Das Vorstandsteam

Der Vorstand des BSV Werste 1901 setzt sich aktuell zusammen aus Ute Kraft (erste Vorsitzende), Silvia Huß (zweite Vorsitzende), Henning Wagner (Kassierer), Steve Wright und Stefan Tak (beide Kassenprüfer) sowie Niels Schürstedt (Schriftführer).

Mitgliederehrungen

Für fünfjährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet wurden Andrej Baier, Mathias Jäger, Ute Kraft und Hendric Sowa. Monja Coban wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt, Dirk Heper für 15 Jahre. Arthur Beller, Thorsten Hellmig und Egon Krischkel sind 20 Jahre im Verein dabei, Andreas Leese gehört ihm 25 Jahre an. Die höchste Auszeichnung wurde Herbert Blöbaum im Rahmen der Jahreshauptversammlung übergeben: Er ist seit 45 Jahren dem Verein verbunden.

Trainingsstunden

Interessenten sind jederzeit willkommen, die Trainingsstunden des Werster Vereins im Schützenhaus am Kanutenweg zu besuchen: Donnerstags von 18 Uhr an treffen sich die Jugendlichen, von 19 Uhr an die Herren. Samstags von 11 Uhr an findet das Training für Fortgeschrittene im Bogenschießen statt, von 13.30 Uhr an ist anschließend ein „Schnuppertraining“ möglich.