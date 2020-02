Wechsel an der Führungsspitze: Frank Dalpke (Dritter von links) übergibt die Führung der Löschgruppe Rehme an Lucas Baumann (Vierter von links. Die Stellvertretung übernehmen Florian Schmidt (Zweiter von links) und Peter Theuß (Fünfter von links). Gutes Gelingen wünschen ihnen Stefan Meier (links), Michael Nolte (Dritter von rechts) und Nico Czimmernings (Zweiter von rechts). Befördert worden sind Justin Gehrken, Daniel Wiebe, Celine Baumann, Christoph Budde, Yannik Wilpert, Anneke Strunk und Florian Meier. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Künftig noch mehr auf den Nachwuchs eingehen

Die Kameraden der Löschgruppe Rehme bedankten sich bei Frank Dalpke für die vergangenen elf Jahre mit Applaus und stehenden Ovationen. Insgesamt blickt der Hauptbrandmeister auf 23 Jahre im Leitungsteam zurück: sechs davon als Schriftführer, neun als Jugendwart und ein Jahr als stellvertretender Löschgruppenführer. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte Frank Dalpke angekündigt, dass er seinen Posten gerne abgeben würde.

Lucas Baumann hat von der Pike auf unter den Fittichen von Frank Dalpke gelernt. Der Ausbilder ist einst in der Jugendfeuerwehr bei Frank Dalpke eingestiegen. Sieben Jahre lang war er selbst Jugendwart, seit fünf Jahren stellvertretender Löschgruppenführer. Er möchte künftig noch mehr auf den Nachwuchs eingehen. „Zwei Drittel der 32 aktiven Mitglieder sind unter 35 Jahren. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Lucas Baumann.

Florian Schmidt übernimmt die Stellvertretung

Die Stellvertretung übernimmt weiterhin Florian Schmidt. Verstärkung bekommt er von Peter Theuß. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung außerdem Manfred Volkmann zum neuen Kassenprüfer gewählt. Neuer Sprecher im Ältestenrat ist Ralf Baumann.

Insgesamt schaut die Löschgruppe Rehme auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 147 Alarmierungen waren zu verzeichnen. 62 Mal war der Grund eine Brandmeldeanlage. Weiterhin gab es neun Verkehrsunfälle, 15 Technische Hilfeleistungen, 24 Brandeinsätze im Bereich Industrie, acht Kleinbrände, neun Flächenbrände, fünf Autobrände sowie eine überörtliche Hilfe bei einem Wohnungsbrand mit einer verstorbenen Seniorin in Vlotho-Bonneberg, zwei Übungen und zwölf Sicherstellungen des Grundschutzes. 3459 Stunden ehrenamtlicher Dienst wurden geleistet.

Vorbereitungen für den Winterabend

Derzeit befindet sich die Löschgruppe in den Vorbereitungen für den Winterabend am Samstag, 15. Februar, am Feuerwehrgerätehaus, Alter Rehmer Weg 150. Von 18 Uhr an warten Musik und Tanz auf die Besucher. Für die Gemütlichkeit sorgt eine Feuerschale, es gibt außerdem Stockbrot.

Beförderungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung sind auch Beförderungen ausgesprochen worden. Zur Feuerwehrfrau sind Celine Baumann und Anneke Strunk ernannt worden. Daniel Wiebe und Christoph Budde erhielten eine Beförderung zum Feuerwehrmann. Yannik Wilpert, Florian Meier und Justin Gehrken dürfen sich nun Oberfeuerwehrmann nennen.