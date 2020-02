Von Gabriela Peschke

Die Gemüsekisten werden noch einmal zurechtgerückt, der frische Grünkohl ganz nach vorn. Äpfel glänzen im Scheinwerferlicht des Markstands. Es ist noch dämmrig an diesem kalten Samstagmorgen, aber die ersten Wochenmarktbesucher kommen schon. „Immer um die gleiche Zeit. Immer um acht“, sagt Ferry.

Hannchen kommt immer mit, das ist seine Frau. Die beiden Pensionäre kaufen seit Jahrzehnten auf dem Markt, was sie zum Leben brauchen: frisches Obst und Gemüse, Eier und Geflügel, Brot. „Und manchmal Blumen für meine Frau“, ergänzt Ferry mit einem Lächeln. Die Frische und das saisonale Angebot, sie sind der Hauptgrund, warum das Ehepaar in den 70ern hier einkauft.

Herbert Schmitz kommt seit fast 30 Jahren zum Wilhelmsplatz

Diese Gründe hört auch Herbert Schmitz immer wieder. Seit beinahe 30 Jahren kommt der Obst- und Gemüsehändler von der Lohe auf den Wilhelmsplatz. Mit seiner Frau Ursel und weiteren Helfern bedient er jeden Samstag rund 250 Kunden.

Die meisten kennt er persönlich. Heute fällt ihm auf, dass ein Stammkunde ohne seinen Hund gekommen ist. „Ja, August ist diesmal nicht dabei“, sagt der ältere Herr mit Hut etwas entschuldigend. Und kauft weiter ein. Schmitz rückt die Obstkisten zurecht.

„Frische Äpfel aus regionalem Anbau“, preist er seine Ware. Rund 80 Kilogramm verkauft er an einem Markttag. Nebenbei hat er im Blick, wer kommt und geht, wer Kartoffeln oder Möhren kauft. Er wiegt ab, kassiert, hat Zeit auf ein Schwätzchen. „Sie ahnen nicht, was mir die Kunden so alles erzählen“, sagt Schmitz verschmitzt.

Zum ersten Mal mit der Oma auf den Markt

„Gewachsene Geschäftsbeziehungen“, nennt er das. Und fügt hinzu: „Der Wochenmarkt ist meine ‚Bühne‘. 104 Markttage im Jahr, das hält mich fit. Wenn tatsächlich mal der Markt ausfallen muss, dann langweile ich mich zuhause“, fügt der 69-Jährige schmunzelnd hinzu.

Verkäuferin Andrea Oberbremer bedient einen Kunden am Stand der Bäckerei Simon. Foto: Gabriela Peschke Verkäuferin Andrea Oberbremer bedient einen Kunden am Stand der Bäckerei Simon. Foto: Gabriela Peschke

Verkaufen und Kaufen sind hier mehr als Austausch von Ware und Geld. Hier, auf dem Wilhelmsplatz, geht es an jedem Markttag auch um das „Gesehen werden“, um ein Miteinander-Reden. Zwischen erleuchteten Ständen und Marktwagen mit Feinkost und Käse, mit Fisch, Eiern und Geflügel, Obst und Gemüse, mit Blumen und Kräutern ist es inzwischen voller geworden.

An der Hand ihrer Großmutter geht die Dreijährige Leonie. Sie kommt „aus der Großstadt“ und geht heute zum ersten Mal mit der Oma auf den Markt. In ihrem kleinen Körbchen trägt sie stolz zwei Kohlrabi.

„Hier ist alles, was ich brauche, dicht beieinander

Inzwischen ist es heller geworden. Im Marktwagen der Bäckerei Simon bedient Andrea Oberbremer Wolfgang Marmann. Auch er ist Stammkunde, liebt das frische Brot „seiner“ Bäckerei. „Und die freundliche Bedienung“, fügt Marmann schnell hinzu.

Andrea Oberbremer lächelt. Sie weiß, wie wichtig das persönliche Wort hier ist. Marmann kauft für seine Rentnergemeinschaft seit Jahren auf dem Wochenmarkt. „Wunderbar, diese Frische und Qualität“, lobt er. Der Meinung ist auch Bianca Finke-Gloerfeld. Die Bad Oeynhausenerin hat soeben ihren gesamten Wocheneinkauf auf dem Markt erledigt, ihr kleiner Trolley ist schon voll.

„Hier ist alles, was ich brauche, dicht beieinander“, freut sie sich. Zügig einkaufen können, dazu hochwertige biologische Ware zu bekommen, das sei das „große Plus“ am Wochenmarkt, fügt sie hinzu.

Ein Markt ohne Blumen? „Unvorstellbar“

Für Frische und Genuss steht Kamal Madarschahian morgens um 2 Uhr auf. Dann bereitet der Feinkosthändler all seine mediterranen Spezialitäten frisch zu und fährt sie auf den Wochenmarkt. Seit 25 Jahren macht der Mindener das so. „Die Stammkundschaft dankt es mir“, ist er überzeugt.

Am Blumenstand ist es noch ruhig. Hübsch gebundene Sträuße stehen in Vasen und Eimern neben Bergen von Tulpen. „Die Saison startet jetzt bald“, sagt der Händler und arrangiert seine Bouquets. Bis zu 200 Bunde der Frühlingsboten gehen dann über den Tisch. Aber: „Das Marktleben verliert an Attraktivität. Man findet kaum noch Nachfolger“, bedauert er.

Doch ein Markt ohne Blumen? „Unvorstellbar“, findet Studentin Maja. Sie kauft jede Woche hier einen Blumenstrauß. „Für die Mama, weil sie selber nicht mehr herlaufen kann“, sagt sie.

