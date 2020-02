Stefanie Gresförder, Inhaberin des Fachgeschäftes „Das Teehaus“, plant den Umzug an die Klosterstraße, nachdem die Verträge der Mieter im City-Center gekündigt worden sind Foto: Alicja Grüllenberger

Von Alicja Grüllenberger

Bad Oeynhausen (WB). Die Entscheidung ist gefallen. Nachdem es Pläne für einen Abriss des City-Centers sowie den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses an gleicher Stelle durch dessen neuen Eigentümer gibt, will das dort ansässige Geschäft „Das Teehaus“ einen Standortwechsel in der Innenstadt vollziehen.