Von Dominik Rose

Bad Oeynhausen (WB). Das neue Radverleihsystem für Bad Oeynhausen wird immer konkreter. Im Stadtgebiet soll es 13 Standorte geben. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Nextbike“ möchte die Stadt das Projekt schon in einigen Wochen in die Tat umsetzen.

Kostenpunkt pro Jahr: 70.000 Euro. Der Vertrag soll zunächst für drei Jahre gelten. Erneut befasst sich daher der Rat mit dem Rad: Die Einzelheiten zum Verleihsystem nennt Bürgermeister Achim Wilmsmeier in der Sitzung am Mittwoch, 19. Februar, um 17 Uhr im Rathaus I. Dann stellt auch Dennis Steinsiek als Vertreter der Leipziger Bikesharing-Firma die Pläne für Bad Oeynhausen vor.

In der Dezembersitzung hatte eine Ratsmehrheit von SPD, BBO, Die Linke und UW die Verwaltung beauftragt, ein öffentliches Fahrradverleihsystem ( Bikesharing-Angebot ) sowohl mit herkömmlichen Fahrrädern, als auch mit E-Bikes, an mehreren zentralen Stationen im Stadtgebiet einzuführen. Hinter den Kulissen wird die Idee schon seit längerer Zeit verfolgt. Ein Kernziel ist es, Bad Oeynhausen für seine Bewohner, aber auch für Pendler, die in der Stadt arbeiten, und für Touristen attraktiver zu machen.

Partnersuche gestaltete sich schwierig

Die Karte von „Nextbike“ zeigt die 13 angedachten Verleihstationsstandorte. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich. Die Karte von „Nextbike“ zeigt die 13 angedachten Verleihstationsstandorte. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich.

Wirtschaftsförderer Patrick Zahn hat seit der Bürgerbeteiligung für die Sanierung des Nordbahnhofs das Thema Fahrradverleih ohnehin als eine wichtige Ergänzung für diesen Mobilitätsstandort vorgesehen. Gespräche mit ortsansässigen Fahrradhändlern unterschiedlichster Größenordnung führten nach Verwaltungsangaben aber zu nichts. Die Angesprochenen hätten kein Interesse gezeigt und stattdessen einen Spezialisten für die Dienstleistung empfohlen.

Dann kam „Nextbike“ ins Spiel, nein, aufs Rad, weil die Deutsche Bahn den Standort Bad Oeynhausen wegen seiner geringen Größe abgelehnt habe. Dem Vernehmen nach ist die Bahn zudem viel zu teuer. Auch aus dem Kontakt zu einem weiteren Anbieter war schnell die Luft aus dem Reifen.

Einen Euro pro 30 Minuten und maximal neun Euro pro 24 Stunden

Bei „Nextbike“ kostet die Ausleihe eines klassischen Fahrrades im deutschen Basistarif nach Unternehmensangaben in der Regel einen Euro pro 30 Minuten und maximal neun Euro pro 24 Stunden. Der Tarif kann jedoch von Stadt zu Stadt unterschiedlich gestaltet werden. Es gibt auch Monats- und Jahrestarife. Die Leipziger Firma war von der Idee, ein Fahrradverleihsystem in Bad Oeynhausen einzuführen, von Anfang an begeistert – besonders vor dem Hintergrund, dass „Nextbike“ auch in Ostwestfalen bereits funktionierende Systeme betreibt.

Das Fahrradverleihsystem beinhaltet neben dem Angebot an Fahrrädern und Abstellmöglichkeiten auch ein App-basiertes Buchungs- und Abrechnungssystem. In Bad Oeynhausen sollen zunächst 70 Fahrräder und 30 Pedelecs zur Verfügung stehen. Das Verleihsystem kann jederzeit um zusätzliche Standorte erweitert werden.

Stadtwerke sollen Räder von Verleihpunkten zu Radstation transportieren

Die Reparatur der Leihräder soll in der Radstation im Nordbahnhof erfolgen. Der Transport der Räder zwischen den Verleihpunkten und zur Radstation soll von den Stadtwerken, die Vertragspartner für „Nextbike“ sind, übernommen werden. Das Leipziger Unternehmen gewährleistet neben den Leihfahrrädern und der Stationsinfrastruktur auch die Lieferung von Ersatzteilen, die Bereitstellung der Zugangsmedien, die sichere Zahlungsabwicklung, die Projektbetreuung sowie den telefonischen Kundendienst.