Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Installationen, Ausstellungen, offene Proben oder Vorführungen – am Freitagabend, 21. Februar, dreht sich am Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) alles um die Kreativität. Die Fachbereiche Kunst, Musik und Literatur geben unter dem Titel „Open Arts“ einen Einblick in ihre Arbeit.