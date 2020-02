Erst wenn die Trinkwasserversorgung in Bad Oeynhausen sichergestellt ist, soll der Rat darüber entscheiden, ob das Herbeiführen eines zweiten Ratsbürgerentscheides über die zentrale Trinkwasserenthärtung praktikabel und sinnvoll ist. Foto: KISCart/Kim Schröder/pixelio.de

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Pläne, die Bürger von Bad Oeynhausen parallel zur Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, ein zweites Mal über die Einführung einer zentralen Trinkwasserenthärtung in Bad Oeynhausen entscheiden zu lassen, sind vom Tisch. Das ist das Ergebnis einer Stellungnahme, die die Stadt Bad Oeynhausen bei der Kommunalaufsicht des Kreises Minden-Lübbecke angefordert hatte. Wie es nun weitergehen soll, müssen die Mitglieder des Stadtrates bei der nächsten Sitzung an diesem Mittwoch um 17 Uhr im Rathaus I beschließen.