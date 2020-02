Joachim Knollmann, stellvertretender Vorsitzender der Ortsunion Altstadt, hat in dieser Woche die Ideenliste an Staatsbad-Geschäftsführerin Beate Krämer übergeben.

Bei einem Themenabend der Ortsunion im Dezember (diese Zeitung berichtete), den sie mehrfach im Jahr als Bürgerforum anbietet, seien viele gute Vorschläge, Anregungen und auch Kritik der Mitbürger zur Gestaltung des Marktes eingebracht worden.

„Diese wollen und dürfen wir nicht ungeachtet lassen, schließlich ist der Weihnachtsmarkt auch ein Bürgerfest“, erklärte dazu die Vorsitzende der Ortsunion, Helke Nolte-Ernsting. Eine Zusammenfassung der besten Ideen wurde jetzt übergeben. Die Staatsbad-Geschäftsführerin habe bei der Übergabe erklärt: „Es ist toll zu erleben, wie die Menschen dieser Stadt mitgestalten möchten.“

Verbindung zwischen Inowroclawplatz und Schweinebrunnen soll entstehen

Die Gäste der Ortsunion hatten im Dezember unter anderem das Alleinstellungsmerkmal der Eisbahn hervorgehoben. Es habe aber auch andere Vergleiche zu Märkten in der Umgebung gegeben. So sei schnell deutlich geworden, dass es in Bad Oeynhausen eher zwei Märkte gebe, einen am Schweinebrunnen und einen am Inowroclawplatz.

Eine Verbindung werde kaum wahrgenommen. Andere Städte hätten auch einzelne Bereiche, würden sie beispielsweise aber durch eine bereits von weitem sichtbare weihnachtliche Dekoration verbinden. In Bad Salzuflen seien zum Beispiel gerade auch die Ortseingänge festlich geschmückt. Die Ortsunion sei gespannt, ob und wie die Ideen umsetzbar seien.