Bad Oeynhausen (WB/mcs). Für das Jahr 2019 verzeichnet der Tourismus in Nordrhein-Westfalen das zehnte Jahr in Folge einen Gäste- und Übernachtungsrekord. Das hat Information und Technik NRW als statistisches Landesamt mitgeteilt. Auch für Bad Oeynhausen fallen die Zahlen positiv aus.

Demnach hat es 2019 in der Kurstadt 23 Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten gegeben. Die Anzahl der angebotenen Betten in Bad Oeynhausen lag insgesamt bei 3416, das Gros davon in den Kliniken der Kurstadt. Die mittlere Auslastung der Betten gibt Information und Technik NRW mit 75,4 Prozent an.

Laut Statistik gab es 2019 in Bad Oeynhausen 119.956 Gästeankünfte (2018: 121.597). Das bedeutet einen Rückgang um 1,3 Prozent. Leicht sank auch der Anteil ausländischer Gäste. So gab es 2019 in diesem Segment 7539 Gästeankünfte (2018: 7662). Daraus folgt ein Minus um 1,6 Prozent.

Weniger Gästeankünfte, mehr Gästeübernachtungen

Positiv entwickelte sich hingegen die Anzahl der Gästeübernachtungen. Sie lag 2019 bei 945.365 (2018: 926.434) und legte somit um 2,0 Prozent zu. Auch der Anteil von Übernachtungen ausländischer Gäste stieg. 2019 waren hier 12.203 Übernachtungen (2018: 11.958) zu verzeichnen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr auch eine Zunahme um 2,0 Prozent.

Die mittlere Aufenthaltsdauer aller Gäste lag 2019 laut Statistik bei 7,9 Tagen (2018: 7,6). Auffällig ist, dass die mittlere Aufenthaltsdauer ausländischer Gäste mit 1,6 Tagen (2018: 1,6 Tagen) deutlich unter diesem Wert liegt.

Der Kreis Minden-Lübbecke verzeichnete im Jahr 2019 insgesamt 1.490.008 Übernachtungen (2018: 1.464.782). Daraus ergibt sich ein Zuwachs um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auffällig ist, dass der Wert für Bad Oeynhausen dank zahlreicher Kliniken nahezu zwei Drittel der kreisweiten Übernachtungen ausmacht.

Auch innerhalb der Region Teutoburger Wald muss sich Bad Oeynhausen nicht verstecken. Hier gab es im Jahr 2019 insgesamt mehr als sieben Millionen Übernachtungen. Gegenüber 2018 legte dieser Wert um 2,2 Prozent zu.