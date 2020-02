Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). „Angesichts der Diskussion über Klimawandel und Nachhaltigkeit lohnt es sich, neu darüber nachzudenken, wozu Eigentum wen eigentlich verpflichtet.“ Diese Devise hat Bürgermeister Achim Wilmsmeier beim zweiten Bürgerempfang der SPD Bad Oeynhausen im Mehrgenerationenhaus an der Weserstraße ausgegeben. Etwa 170 Gäste waren der Einladung von Stadtverband und Ratsfraktion gefolgt.

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Diesen Absatz aus Artikel 14 des Grundgesetzes stellte Mark Rosenkranz, Vorstandssprecher der Edeka Minden-Hannover, in das Zentrum seines Impulsvortrags. Er ging insbesondere der Frage nach, wie viel soziale Verantwortung Unternehmen übernehmen. Im Hinblick auf die genossenschaftlich organisierte Edeka Minden-Hannover fiel Mark Rosenkranz’ Bilanz umfangreich aus.

Olaf Winkelmann (von links), Ralf Jaworek und Achim Wilmsmeier haben auch den SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Schwartze begrüßt. Foto: Malte Samtenschnieder Olaf Winkelmann (von links), Ralf Jaworek und Achim Wilmsmeier haben auch den SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Schwartze begrüßt. Foto: Malte Samtenschnieder

„Nur wenn wir schwarze Zahlen schreiben, können wir Gewinne erwirtschaften, um unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden“, formulierte er einen Leitsatz seines Unternehmens. In strikter Orientierung am Mitgliederprinzip gelte es, wirtschaftliche Notwendigkeit sowie soziale und ökologische Marktwirtschaft auszubalancieren. Rosenkranz: „So gelingt die langfristige Wertschöpfung für unsere Mitglieder.“

Auch das Gemeinwohl profitiere davon. „Im Jahr 2019 hat die Edeka Minden-Hannover 138 Millionen Euro Steuern gezahlt – 5,3 Millionen Euro davon im Kreis Minden-Lübbecke“, führte der Vorstandssprecher aus.

In den Genuss von Projekten zum Thema „Gesunde Ernährung“ seien bereits 18.100 Kita-Kinder im Mühlenkreis gekommen. Auch für Dritt-/Viertklässler beziehungsweise Siebt-/Achtklässler gebe es altersspezifische Angebote mit verschiedenen Schwerpunkten.

Lebhafte Diskussion auf dem Podium

Die folgende Podiumsdiskussion stand unter dem Motto „Eigeninteresse, Allgemeinwohl und ökologische Notwendigkeit: Wie weit hängt die Zukunft unserer Stadtgesellschaft vom verantwortungsvollen Umgang mit und Einsatz von Vermögen ab?“. Zu dieser Frage brachte Moderator Claus Brand, Leiter der WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion Bad Oeynhausen/Löhne, die Podiumsgäste miteinander ins Gespräch.

Er engagiere sich täglich „von Berufswegen“ für das Allgemeinwohl meinte Stadtwerkevorstand An­dreas Schwarze auf die Frage nach seinem jüngsten uneigennützigen Engagement. Er habe unmittelbar zuvor Geld in eine Spendendose der SPD zugunsten der Bahnhofsmission im Nordbahnhof gesteckt, meinte Mark Rosenkranz.

Für einen gelungenen musikalischen Rahmen des Bürgerempfangs hat ein Saxofonquartett der Musikschule Katharina Ehlenbröker gesorgt. Foto: Malte Samtenschnieder Für einen gelungenen musikalischen Rahmen des Bürgerempfangs hat ein Saxofonquartett der Musikschule Katharina Ehlenbröker gesorgt. Foto: Malte Samtenschnieder

Andreas Kämmerling, Vorstand der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford, verwies auf sein Engagement im Lions Club: „Ich mag es, in unserem Stand beim Weihnachtsmarkt Bad Oeynhausen Glühwein zu verkaufen.“

Für den Musikverein ihrer Tochter engagiert sich wiederum Anke Unger, Regionalgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Ostwestfalen-Lippe: „Der Verein bewirtschaftet einen alten Kotten. Ich versuche, Gelder für die Restaurierung zu beschaffen.“

Werben für die Genossenschaftsidee

Dass nicht nur die Edeka Minden-Hannover, sondern auch die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford vom Genossenschaftsmodell profitiert, machte Andreas Kämmerling deutlich. Er hoffe, dass sein Geldinstitut auch weiterhin über die Mittel verfüge, Spenden in Höhe von 500.000 Euro pro Jahr an wohltätige Zwecke im Geschäftsgebiet der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford auszuschütten.

In der anhaltenden Niedrigzinsphase werde das allerdings zunehmend schwieriger. „Die Verbraucher müssen einsehen, dass sie in Zukunft nicht mehr jede Dienstleistung von uns umsonst bekommen“, sagte der Volksbankvorstand. Auch in anderer Hinsicht sei Umdenken gefragt: Wer den heimischen Einzelhandel erhalten wolle, dürfe nicht immer mehr Waren im Internet bestellen.