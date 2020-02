Von Louis Ruthe

Kurt Nagel, Fraktionsvorsitzender der CDU: „Wir haben als Partei bereits eine klare Aussage getroffen. Wir werden weder mit Rechts- noch mit Linksextremisten oder irgendeiner radikalen Partei oder Gruppierung jemals zusammenarbeiten. Das widerstrebt unseren christdemokratischen Grundsätzen. Falls es zu einem Einzug der AfD in den Stadtrat kommt, werden sich die Mitglieder der CDU in ihren Gremien zusammensetzen, einen klaren Standpunkt formulieren und beschließen, wie auf lokaler Ebene mit der AfD umgegangen werden soll.“

Olaf Winkelmann, SPD-Fraktionschef: „Für die SPD galt und gilt für alle Zeit: klare Kante gegen rechts. Darauf können sich die Bürger in Bad Oeynhausen verlassen. Das heißt: keine Zusammenarbeit, keine Absprachen mit der AfD. Und wir werden uns von einer AfD nicht die Agenda bestimmen lassen. Unsere Bürger verdienen Besseres als eine Partei, die die Grundrente ebenso wie die Mindestvergütung für Auszubildende ablehnt und zudem den Klimawandel stetig leugnet.“

Grüne und UW fordern Zusammenhalt der „Demokraten“

Thomas Heilig, Fraktionschef der Unabhängigen Wähler (UW): „Es ist zu befürchten, dass die AfD im kommenden Stadtrat vertreten sein wird. Seitens der Unabhängigen Wähler werden wir keine Zugeständnisse für irgendwelche AfD-Vorschläge oder Anträge machen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass man so instrumentalisiert wird. Es gilt nun, klar dagegen anzuarbeiten. Vor allem im Bad Oeynhausener Bündnis für Vielfalt. Es ist bedauerlich, dass nicht alle Parteien aus dem Stadtrat sich in der Vergangenheit an der Arbeit im Bündnis beteiligt haben und schon im Vorfeld klare Kante gezeigt haben.“

Volker Brand, Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen: „Es gilt, der AfD Argumente entgegenzustellen, damit mögliche Wähler wieder zu demokratischen Parteien zurückkehren. Ich denke, dass alle Parteien nun gemeinsam Flagge zeigen müssen. Die Demokraten müssen zusammenhalten. Die Unterschiede im Wahlkampf bei den demokratischen Parteien dürfen zudem nicht zu groß werden, da dies der AfD in die Karten spielen kann. Es wird wohl so sein, dass die bisherigen Prognosen auf Bundes- oder Landesebene auch auf Bad Oeynhausen übertragbar sind. Über eine Zusammenarbeit muss nicht gesprochen werden.“

Fraktionschef der BBO fordert sachliche Debatte

Andreas Korff, Fraktionschef Die Linke: „Für uns als Linke ist es ein ‚No-Go‘, mit der AfD zu arbeiten. Absprachen oder Ähnliches wird es zu 100 Prozent nicht geben. Was derzeit in Thüringen läuft, ‚wehre den Anfängen‘, denn genau vor 90 Jahren ist es so in Thüringen gestartet. Es ist oberstes Anliegen, dass sich ein faschistisches Deutschland in keiner Weise wiederholt. Und diese Arbeit beginnt bereits auf kommunaler Ebene, indem jeder eine klare Haltung gegenüber der sich immer wieder in die Opferrolle drängenden AfD zeigt.“

Reiner Barg, Fraktionschef Bürger für Bad Oeynhausen (BBO) : „Es ist das Prinzip der BBO, sich mit politischen Mitbewerbern sachlich und inhaltlich ausein­ander zu setzen. Ich sehe in Bad Oeynhausen kein Handlungsfeld, das sich für die AfD aufdrängt. Denn das, was seitens der Politik bearbeitet wird, wird ordentlich bearbeitet. Es ist wichtig, den Diskurs mit der AfD nicht auf einer moralischen Ebene zu führen, denn so verhilft man der AfD nur zum Märtyrertum.“

FDP hofft auf die Vernunft der Bürger

Ulrich Kreft, Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes: „Es war zu erwarten, dass sich die AfD auch in Bad Oeynhausen gründet. Ob die Partei tatsächlich in den Stadtrat einziehen kann, bleibt abzuwarten. Ich glaube nicht, dass die Bürger in Bad Oeynhausen bereit sind, so weit nach rechts zu rücken. Wenn doch, ist Vorsicht geboten. Dennoch muss es unser Credo sein, dass mit jedem gewählten Ratsmitglied gleich umgegangen wird. Absprachen mit der Alternative für Deutschland sind jedoch kaum denkbar.“