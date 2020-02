Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Wenn die Ritter das Wasserschloss Ovelgönne erobern und die ein oder andere Prinzessin zum Tanz bitten (selbst wenn es nur der Stopptanz ist), dann ist das nicht das Mittelalter, sondern es wird Kinderkarneval gefeiert. 240 Superhelden, Einhörner, Polizisten und Hexen sind am Mittwoch zur krachenden Karnevalsparty ins Schloss Ovelgönne gekommen – ausverkauft.

Für beste Stimmung hat die „Sauresani-Karnevals-Sause“ mit der beeindruckenden Show mit Jonglage, Clownerie und Artistik gesorgt. „Sauresani“, alias Jens Heuwinkel, hat bereits zum vierten Mal die Moderation übernommen.

Clown Mücke sorgt für ordentlich Randale

240 Kinder feiern Karneval im Schloss Ovelgönne Fotostrecke

Foto: Louis Ruthe

Besonderer Gast ist am Mittwoch Clown Mücke aus Hamburg gewesen. Nach wenigen Minuten auf der Bühne brüllt schon der ganze Saal lautstark hinter dem vergesslichen Clown her. Kein Wunder, so ist Clown Mücke nun schon seit über 30 Jahren im Geschäft.

Doch nur gucken ist bei der närrischen Party im Schloss nicht alles. Bei zahlreichen Mitmachtaktionen, Musik zum Mittanzen und Überraschungen haben die bunt verkleideten Jungen und Mädchen reichlich Gelegenheit sich auszutoben. Für die ganz mutigen Kinder steht sogar eine Bühne bereit, um eine Tanzeinlage, einen Sketch oder eine kurze Büttenrede zu präsentieren sowie mit Playback zu singen.

Erstmals sind beide Veranstaltungen komplett ausverkauft

Polizistin Finja (8) ist im Partymodus. „Ich feiere hier gerne mit meinen Freundinnen“, sagt die Achtjährige. Gemeinsam mit Hippie Pia (8), Balletttänzerin Valeria (8) und Prinzessin Hanna (8) hat sie die drei Stunden Programm genossen.

»An beiden Tagen sind wir ausverkauft«, sagte Organisator Jürgen Münch vom Bereich Jugend und Sport der Stadt Bad Oeynhausen. Da sei so noch nie gewesen. „Die Karten waren nach wenigen Tagen alle weg“, sagt Jürgen Münch.

Seit Anfang der 1990er Jahre veranstaltet er mit ehrenamtlichen Helfern sowie Unterstützung vom Wasserschloss Ovelgönne und der Sparkasse die Karnevalsparty für Kinder. Während am Mittwoch die Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren feierten, geht es an diesem Donnerstag für Kinder von neun Jahren an richtig rund im Schloss.