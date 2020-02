Eine zentrale Trinkwasserenthärtung wird es auch auf längere Sicht nicht in Bad Oeynhausen geben. Dafür hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen mit der Aufhebung des Ratsbürgerentscheids vom 24. September 2017 gesorgt. Foto: Sven Dovermann/pixelio.de

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). In puncto zentrale Trinkwasserenthärtung hat der Rat der Stadt Bad Oeynhausen am Mittwochabend einen klaren Schlussstrich gezogen. Eine deutliche Mehrheit stimmte dafür, den Bürgerentscheid vom 24. September 2017 aufzuheben.

Die Beschlussvorlage der Verwaltung, die vorsah, dass die Umsetzung des Bürgerentscheids bis zum Abschluss der Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ausgesetzt wird und der Rat unter den sich dann ergebenden Umständen über die Herbeiführung eines erneuten Bürgerentscheides befindet, kam gar nicht zur Abstimmung.

Beschlussvorschlag von der CDU eingebracht

Den letztlich gefassten Beschluss brachte die CDU-Fraktion ein. „In der Dezembersitzung waren auch wir noch der Auffassung, dass der Rat den Bürgerentscheid nicht einfach kassieren kann“, sagte Vorsitzender Kurt Nagel. Schließlich gelte es, den Bürgerwillen – immerhin stimmten 60 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für die zentrale Enthärtung – zu respektieren.

Gleichzeitig machte der Fraktionsvorsitzende keinen Hehl daraus, dass sich die CDU von Beginn an gegen die zentrale Trinkwasserenthärtung ausgesprochen habe. Zu viel Abschlagswasser und explodierende Baukosten, nannte Kurt Nagel als Gründe.

Dem Plan, die Misere durch einen erneuten Ratsbürgerentscheid aus der Welt zu schaffen, stand ein entscheidender Faktor entgegen: So wäre die Trinkwasserversorgung in der Stadt momentan bei gleichzeitigem Betrieb der geplanten Enthärtungsanlage nicht sichergestellt. Folglich wäre aus Sicht der Kommunalaufsicht ein zweiter Bürgerentscheid aktuell unzulässig.

„Keine Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag“

„Da wir aber keine Verschiebung der Entscheidung über die zentrale Trinkwasserenthärtung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag wollen, sprechen wir uns dafür aus, den Bürgerentscheid heute per Ratsbeschluss aufzuheben“, sagte Kurt Nagel.

Zuspruch dafür gab es von Volker Brand (Grüne): „Die Sachlage hat sich seit dem Ratsbürgerentscheid 2017 geändert. Folglich ist der CDU-Vorschlag konsequent.“ Ähnlich äußerte sich Reiner Barg (BBO): „Als wir beschlossen haben, den Bau der zentralen Trinkwasserenthärtung zum Gegenstand eines Ratsbürgerentscheides zu machen, erschien es uns richtig, alle Bürger zu befragen, weil jeder davon betroffen ist.“ Nun müsse man sich aber der Einsicht stellen, dass die Anlage aktuell nicht zu realisieren ist. „Da wir mit dieser Erkenntnis aktiv umgehen wollen, unterstützen auch wir den CDU-Vorschlag“, sagte Reiner Barg.

Mit Zähneknirschen schloss sich Olaf Winkelmann der Position seiner Vorredner an. „Natürlich hätten wir uns etwas anderes gewünscht“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Aber das vorrangig von der SPD vorangetriebene, geplante Zusatzangebot an die Bürger sei derzeit einfach nicht zu realisieren, und dieser Tatsache müsse man sich stellen. Olaf Winkelmann: „Deshalb nehmen wir das CDU-Angebot an, den Bürgerentscheid jetzt aufzuheben.“

Linke und Unabhängige Wähler stimmen dagegen

Er sei vom Verlauf der Diskussion überrascht, sagte Andreas Korff (Linke): „Wir können nicht einfach eine 60:40-Entscheidung der Bürger einkassieren“, meinte der Ratsherr. Er sprach sich dafür aus, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu folgen und zu einem späteren Zeitpunkt endgültig über einen zweiten Ratsbürgerentscheid zu beschließen. Andreas Korff: „Dadurch vertun wir uns nichts.“

„In der aktuellen Situation sträubt sich in mir alles gegen den Bau der zentralen Trinkwasserenthärtung. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir den ersten Ratsbürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Bad Oeynhausen nicht einfach als Stadtrat kippen dürfen“, sagte Lutz Schröter (Unabhängige Wähler). Ähnlich äußerte sich Irmgard Müller-Dietz (SPD): „Wir dürfen jetzt nicht über alle die Menschen hinweg entscheiden, die sich am Ratsbürgerentscheid beteiligt haben.“

Letztlich gab es ein klares Abstimmungsergebnis: Mit Stimmen von CDU, SPD, BBO und Grünen wurde der CDU-Vorschlag beschlossen. Linke und UW stimmten dagegen. Außerdem gab es drei Enthaltungen.