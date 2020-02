Die Bigband legt mit Blasinstrumenten und Schlagzeug einen lauten Auftritt hin. Den mehr als 150 Zuschauern in der Wandelhalle gefällt’s. Sie spenden allen Ensembles und Solo-Künstlern der städtischen Musikschule reichlich Applaus. Foto: Kristin Wennemacher

Von Kristin Wennemacher

Bad Oeynhausen (WB). Es ist schon eine „kleine Tradition“: Die städtische Musikschule und der Lions Club Bad Oeynhausen haben am Donnerstag ein Konzert in der Wandelhalle veranstaltet.

Für ein unterhaltsames Programm sorgten verschiedene Ensembles der Musikschule. Mehr als 150 Zuschauer – von jung bis alt – verfolgten die gelungenen Darbietungen der Musiker, die ein weites Spektrum an Genres abdeckten.

„Es ist laut und leise – ein Konzert, das jeden unterhalten soll.“ Unter dieses Motto stellte Musikschulleiterin Beate von Rüdiger die Veranstaltung. So waren neben klassischen Werken am Anfang im weiteren Verlauf auch moderne Titel zu hören. Dazu zählten auch Stücke, zu denen ordentlich getanzt werden konnte. Eine Besonderheit gab es beim diesjährigen Lions-Konzert: Auch die drei Stipendiaten, die der Verein unterstützt, hatten ihre Auftritte – entweder solo oder in einem Ensemble.

„Die fünf roten Fliegen“ spielen

Schon die erste Gruppe, „Die fünf roten Fliegen“, begeisterte das Publikum. Mit ihren Gitarren spielten die Instrumentalisten den Rock’n’Roll-Song „I feel good“ von James Brown, legten allerdings im Gegensatz zum Original einen eher ruhigen Auftritt hin. Den folgenden „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Brahms, mit raschen Wechseln von schnellen und langsamen Passagen, vollendeten sie auch mit Leichtigkeit.

Beate von Rüdiger (städtische Musikschule, links) und Thorsten Pohle (Lions Club, rechts) sind stolz auf die Stipendiaten Jonas Oesker, Alexander Geenz und Florian Krüger sowie die talentierte Musikerin Milena Gießelmann. Foto: Kristin Wennemacher Beate von Rüdiger (städtische Musikschule, links) und Thorsten Pohle (Lions Club, rechts) sind stolz auf die Stipendiaten Jonas Oesker, Alexander Geenz und Florian Krüger sowie die talentierte Musikerin Milena Gießelmann. Foto: Kristin Wennemacher

Es folgten beeindruckende Auftritte des Akkordeonensembles sowie zwei Soli von den Lions-Club-Stipendiaten Jonas Oesker (Fagott) und Florian Krüger (Saxophon). Beide meisterten ihre Stücke souverän. Und auch von Aufregung war nichts zu spüren.

Eine Premiere stellte der Auftritt der Schülerin Milena Gießelmann dar. Sie hatte einen Song in französischer Sprache komponiert und begleitete den eigenen Gesang auf dem Klavier. Beate von Rüdiger war von der Leistung beeindruckt: „Durch Zufall habe ich sie gehört und wollte unbedingt, dass sie heute hier spielt.“

Ein Tango vom Fagott-Trio, Jazz-Songs von der Bigband und weitere Auftritte unterhielten nach der Pause das Publikum. Darunter waren auch Darbietungen moderner Songs, ausgeführt unter anderem vom Projektorchester. Da das Konzert seit vielen Jahren veranstaltet wird, bezeichnete es Clubpräsident Thorsten Pohle als eine kleine Tradition. „Es ist für uns ganz selbstverständlich, dieses Konzert durchzuführen“, meinte auch Beate von Rüdiger. Es sei neben dem Weihnachtskonzert der wichtigste Termin im Jahr.

Es gibt drei Stipendiaten

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt der Lions Club die städtische Musikschule finanziell. So wurden beispielsweise die genannten drei Stipendien ermöglicht, die die Kosten des jeweiligen Einzelunterrichts umfassen. Dadurch solle den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, ein qualitativ besseres Instrument zu kaufen, sagte Beate von Rüdiger.

Acht Kandidaten nahmen im Juni 2019 am Vorspiel für das Stipendium teil. Dabei setzten sich drei Schüler durch: Jonas Oesker und Florian Krüger erhielten jeweils Halbjahresstipendien für 2019. Alexander Geenz bekam ein Ganzjahresstipendium für 2020. Auch in diesem Jahr soll es ein Vorspiel geben, sagte Thorsten Pohle. Dabei werde der beste Musiker dann mit einem Stipendium für das Jahr 2021 belohnt.