José Angel Iglesias Cruz imitiert John Travolta aus dem Tanzfilm „Saturday Night Fever“. Das Theater im Park ist während der Darbietung in das Glitzerlicht einer Disco-Kugel getaucht .

Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen (WB). 15 junge Tänzer haben am Freitagabend mit ihrer Show „Don’t Stop the Music“ die Zuschauer im Theater im Park buchstäblich von den Stühlen gerissen: Wer konnte, tanzte am Platz; es gab tosenden Applaus und Jubelpfiffe.

Die Performance führte das Publikum durch rund 1000 Jahre Musikgeschichte anhand bekannter Melodien und Songs. Virtuose Choreographien, bunte Kostüme und ein passender atmosphärischer Rahmen aus Licht und Ton haben für eine „Zeitreise“ in die Welt von Swing, Rock und Pop gesorgt.

Die Epochen der Tanzmusik

Verpackt in eine Radio-Moderation, die aus dem Off eingespielt wurde, ging es durch die Epochen der Tanzmusik. Auf legendären Jazz-Melodien setzte die Show auf. Da gab es Ella Fitzgerald und Louis Armstrong („Cheek to cheek“), dann Swing-Hits von Benny Goodman und Chucho Valdés’ legendären Mambo.

Und zu jedem Song wirbelten neue Tänzer auf die Bühne, nahmen die Zuschauer mit in die Zeit der Prohibition und des übermütigen Charleston, in die Cubs der 1930er Jahre. Schwarzweiß-Fotografien auf der Projektionswand im Hintergrund sorgten zudem für die passende Kulisse, eine Nebelmaschine für „rauchige Atmosphäre“.

Vom Swing in die 1960er Jahre mit der Musik der Beatles und der Rock’n’Roll-Legenden wie Bill Halley und Elvis Presley: Diesmal verwandelte sich die Bühne in einen farbenfrohen Dancefloor, auf dem zu „Jailhouse Rock“ die Petticoats flogen und die Lackschuhe glänzten.

Die „Disco-Welle“ der 1970er Jahre auf der Bühne

In unglaublicher Geschwindigkeit wechselten die Mitglieder des Ensembles Kostüme, Rollen und Tanzstile: Da gab es klassisches Ballett genauso wie Elemente des Stepptanzes, von Line Dance über Modern Dance bis zu akrobatischen Einlagen aus dem Hip-Hop reichte das Spektrum.

Eine akrobatische Breakdance-Einlage begeistert das Publikum zum Ende der eineinhalbstündigen Veranstaltung. Foto: Gabriela Peschke Eine akrobatische Breakdance-Einlage begeistert das Publikum zum Ende der eineinhalbstündigen Veranstaltung. Foto: Gabriela Peschke

Scheinbar nimmermüde, fast ohne Atempausen wirbelten die Darsteller über die Bühne – und das Publikum feierte sie mit Bravo-Rufen und immer wieder spontanem Zwischenapplaus.

Ein Großteil der Zuschauer im ausverkauften Theater im Park zählte zur Altersgruppe 50plus. Entsprechend war die Resonanz, als die „Disco-Welle“ der 1970er Jahre auf die Bühne kam: José Angel Iglesias Cruz mimte John Travolta, seine Backup-Truppe rauschte durch die Musik des legendären „Saturday Night Fever“, die Damen in Minikleidern mit Trompetenärmeln, die Herren mit weit aufgeknöpften Oberhemden und in Schlaghosen. Eine Disko-Kugel warf Lichtfunken ins Publikum – da gab es kein Halten mehr. Die Zuschauer sangen mit, applaudierten, wippten am Platz.

Kopfstand-Kreisel zu harten Beats des Elektro-Pop

Doch das Ensemble legte noch zu: Nach der Pause kopierte Ernesto Alejandro Gonzáles Palacios den King of Pop, Michael Jackson. In einem Medley der bekanntesten Songs erlebten die Zuschauer ein Double in orginalgetreuem „Moon Walk“ – mit legendärem Glitzerhandschuh und lasziver Gestik wie das Vorbild. Das Publikum kochte, einzelne Damen kreischten. Donnernder Applaus brandete dem Ensemble entgegen.

Auch weibliche Pop-Ikonen von Whitney Houston über Madonna bis zu Rihanna und Lady Gaga kamen als Cover-Version auf die Bühne, professionell imitiert von Lianet Diáz Silva. Dem fulminanten Finale setzte nach eineinhalb Stunden der Break-Dancer Maricel del Carmen Godoy Rodriguez die Krone auf: mit einem Head-Spin, einem Kopfstand-Kreisel, zu harten Beats des Elektro-Pop. Den Jubel des Publikums, der ihnen zuflog, honorierten die Tänzer am Ende mit einer Zugabe.