An der Alten Reichstraße in Dehme ist schon der eine oder andere mit der Rußrindenkrankheit befallene Baum umgefallen, da er von innen verrottet war. Im März sollen etwa 100 Ahorne gefällt werden, weil sie auch von der Pilzkrankheit befallen sind. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Etwa 100 Ahorne werden zwischen der Alten Reichstraße und der Werre in Dehme gefällt. Der Grund ist der Befall der Bäume mit der Rußrindenkrankheit (diese Zeitung berichtete). Da es keinen rechtlich gesicherten Entsorgungsweg für die pilzerkrankten Ahorne gibt, gestaltet sich die Entsorgung laut Josef Brinker problematisch. Das teilte der Experte der Stadt in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses mit, dessen Mitglieder einstimmig der Fällung der Bäume zustimmten.

„Es ist eine vorsorgliche Maßnahme“

„Es ist eine vorsorgliche Maßnahme, die wir als Stadt treffen müssen“, sagte Josef Brinker. Denn der Befall der Bäume sei sehr schnell vorangeschritten. Von außen seien nur kleine braune Flecken zu sehen, ein Tritt gegen die massiven Bäume reiche jedoch aus, damit diese umstürzten. In kalten Monaten seien die Pilzsporen weitgehend ungefährlich für Mensch und Tier. „Sobald es wärmer wird, lösen die Sporen jedoch Atemprobleme oder Ähnliches aus“, sagte Josef Brinker. Deshalb wolle er schnellstmöglich die Fällung der Bäume veranlassen und das schadhafte Material entsorgen. Angepeilt sei ein Fälltermin Mitte März, „wenn das Wetter mitspielt“. Nach Einschätzung des Baumexperten fielen dabei etwa 150 bis 200 Kubikmeter Holz an, das entsorgt werden müsse.

Deponien für die Entsorgung noch nicht aufgestellt

„Die Fällung der Bäume ist nicht das Problem“, sagte Josef Brinker. Wohl aber die Entsorgung. Bei Telefonaten mit umliegenden Mülldeponien habe er bisher nur Absagen bekommen. „Die Verfahren in den Deponien sind noch nicht so weit, um die schadhaften Bäume zu entsorgen“, sagte er. Erst kurz vor der Sitzung habe er von einer „ungewöhnlich klingenden“ Entsorgungsvariante gehört.

Die Bäume würden bei diesem Verfahren zunächst mit einem Sägekran gefällt. „Anschließend werden sie geschreddert und in einer verschlossenen Mulde auf den Parkplatz an der Adam-Opel-Straße gebracht“, berichtete Brinker. Dort werde das Material in 30-Kubikmeter-Mulden umgefüllt, die ebenfalls verschließbar seien. „Dann wird das Ganze zum Anleger nach Minden gebracht und per Schiff nach Dänemark verfrachtet“, sagte Josef Brinker.

Kosten in Höhe von geschätzt 16.000 Euro

Etwa 16.000 Euro würde das Fällen und Entsorgen der Bäume laut Josef Brinker bei dieser Variante kosten. „Damit liegen wir sehr günstig“, sagte der Experte. Die geplante Aufforstung sei für den Herbst geplant. „Stieleiche, Flatterulme und Hainbuche sollen dort als robuster Mischwald gepflanzt werden“, berichtete Josef Brinker. Die Aufforstung würde erneut um die 16.000 Euro kosten.

„Bislang kein geregelter Weg für die Entsorgung“

Auf Nachfrage der SPD, ob auch großflächige private Flächen mit der Krankheit befallen seien, konnte Josef Brinker Entwarnung geben. „Ich kenne keinen privaten Eigentümer, der einen reinen Ahornwald hat“, sagte Josef Brinker. Sascha Struckmann von den Unabhängigen Wählern (UW) kritisierte den angepeilten Weg der Entsorgung. „Gibt es keine anderen Möglichkeit, als das Material bis nach Dänemark zu verschiffen?“, fragte er. In Hameln sei doch auch eine Müllverbrennung, bei der angerufen werden könne. „In Deutschland gibt es bisher keinen geregelten Weg der Entsorgung. Wenn Sie mit vier verschiedenen Deponien telefonieren, erhalten Sie vier verschiedene Auskünfte“, berichtete Josef Brinker. Er mache sich jedoch gerne in Hameln schlau. „Bisher kostet die Entsorgung in Deutschland etwa 470 Euro pro Kubikmeter“, sagte Josef Brinker – fast das Fünffache des vorgestellten Entsorgungsweges in Dänemark.