In seiner Rede hat Stiftungsratsvorsitzender An­dreas Huneke um Verständnis für die nicht immer einfache Arbeit der Diakonischen Stiftung Wittekindshof geworben. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Bei ihrem traditionellen Aschermittwochsempfang mit 280 Gästen hat die Diakonische Stiftung Wittekindshof den Blick diesmal nach innen gerichtet. So positionierte sich Stiftungsratsvorsitzender Andreas Huneke in seiner Rede klar zu den seit Mitte 2019 laufenden behördlichen Ermittlungen.

Ein früherer Klient hatte zusammen mit seiner rechtlichen Betreuerin Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung gegen den Wittekindshof erstattet. In diesem Fall war ein Anfangsverdacht gegeben, so dass die Ermittlungsbehörden am 1. Oktober eine Durchsuchung des entsprechenden Geschäftsbereiches vornahmen.

Seitdem wird laut Andreas Huneke das sichergestellte Datenmaterial ausgewertet. Auch würden Zeugen befragt. „Wir müssen den Ermittlungen entnehmen, dass es sich dabei wahrscheinlich nicht um einen Einzelfall handelt“, sagte der Stiftungsratsvorsitzende.

„Das Wohl der Menschen genießt höchste Priorität“

Aschermittwochsempfang 2020 auf dem Wittekindshof Fotostrecke

Foto: Malte Samtenschnieder

„Wir nehmen diese Ermittlungen sehr ernst“, betonte Andreas Huneke. Es gebe die Sorge, dass es zu Versäumnissen und systemischen Fehlern in dem zuständigen Geschäftsbereich gekommen sein könnte.

Die Schwere und Problematik dieses Arbeitsbereiches könne und solle aber in keiner Weise als Rechtfertigung oder Entschuldigung für möglicherweise problematische Verhaltensweisen in einem Geschäftsbereich des Wittekindshofes dienen.

Andreas Huneke: „Wenn in diesem Wohnbereich Maßnahmen ergriffen wurden, die nicht rechtmäßig und vielleicht sogar strafbar gewesen sind, dann gilt es, das schonungslos aufzuklären, wozu wir auch unbedingt entschlossen sind.“

Das Wohl der vom Wittekindshof unterstützen Menschen genieße dabei höchste Priorität. „Es darf nicht sein, dass Schutzbefohlene aufgrund unserer Arbeit Leid erfahren. Wenn sich die Verantwortlichen in diesem Bereich durch ein fehlerhaftes Rechtsverständnis falsch verhalten haben sollten, distanzieren wir uns davon klar und deutlich“, sagte der Stiftungsratsvorsitzende. Selbstverständlich gelte dabei die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Entscheidung eines etwaigen schuldhaften Verhaltens.

Schon immer umfassende Aus- und Fortbildungen

Schon vor den Ermittlungen seien umfassende Aus- und Fortbildungen der Mitarbeitenden in diesem Bereich die selbstverständliche Regel gewesen. Das gelte ebenso für ausführliche Behandlungskonzepte und Verhaltensregeln. Es seien jedoch weitere Maßnahmen getroffen worden. Hier einige Beispiele:

Die Leitung des Geschäftsbereichs ist von ihren Aufgaben entbunden worden. Zwei erfahrene Leiter aus anderen Geschäftsbereichen sind seit Oktober als Tandem mit der Leitung beauftragt worden.

Unverzüglich wurde eine Kommission eingesetzt, die die Prozesse und Standards im Kontext der Gewaltprävention grundlegend prüft.

Die Kommission hat ein sehr umfangreiches Regelwerk zur Gewaltprävention und zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen noch einmal nach strengen Kriterien geprüft und zusätzlich bei einem externen Experten eine weitere rechtliche Überprüfung eingeholt.

Die Stiftung hat die Ermittlungen zum Anlass genommen, alle aktuellen freiheitsentziehenden Maßnahmen auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen.

Kooperation mit Gremien von Landeskirche und Kreis

„In allen anstehenden Fragen kooperiert der Wittekindshof eng mit den zuständigen Aufsichtsbehörden der Landeskirche und des Kreises Minden-Lübbecke“, sagte Andreas Huneke. Die Stiftung tue das mit der gleichen offenen und selbstkritischen Haltung, die sie gegenüber Vorgängen aus ihrer Geschichte eingenommen habe.

Anschließend wandte sich der Stiftungsratsvorsitzende an die Beschäftigten des Wittekindshofes. „Ich bin sehr dankbar für unsere vielen hoch engagierten Mitarbeiter, die einen zum Teil außerordentlich schweren Dienst für unsere Gesellschaft leisten auf der Grundlage unseres christlichen Menschenbildes“, sagte An­dreas Huneke.

Er und auch alle weiteren Mitglieder des Stiftungsrates hätten keinen Zweifel, dass auch weiterhin die Arbeit des Wittekindshofes mit hoher Verlässlichkeit und in bewährter Qualität geschieht und dass die Mitarbeiter täglich Großartiges leisten.

Ende der Ermittlungen steht derzeit noch aus

„Nun aber müssen wir erst mal das Ergebnis der Ermittlungen abwarten“, mahnte der Stiftungsratsvorsitzende. Er sei dankbar, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem die verantwortlichen Behörden sorgfältig ermitteln und alle relevanten Sachverhalte herausarbeiten.

„Sollten sich die geäußerten Verdachtsmomente im Rahmen der Ermittlungen der zuständigen Behörden in Teilen oder ganz bestätigen, werden wir uns dem als Stiftung vorbehaltlos stellen und daraus die nötigen Konsequenzen ziehen“, betonte Andreas Huneke noch einmal ausdrücklich.

Für den Vortrag spendeten die 280 Gäste dem Stiftungsratsvorsitzenden lang anhaltenden Applaus. Dann leiteten die Sänger des inklusiven Bandprojekts „Die Hofsänger“ unter der Leitung von René Noçon zum traditionellen Grünkohlessen über.

Musikalisch hatte der Abend auch begonnen, bevor Vorstandssprecher Prof. Dr. Dierk Starnitzke die Gäste begrüßt hatte: „Wir verzichten heute bewusst auf den Impuls durch einen prominenten Redner, weil wir aus der eigenen Mitte heraus auf unsere Arbeit blicken wollen.“