Von Finn Heitland

Nachdem die regulären Literaturkurse im vergangenen Jahr ihre Stücke präsentiert hatten, traf sich eine Gruppe junger Schauspieler, die auch weiterhin Lust an schauspielerischer Arbeit mit literarischen Werken hatte. Unterstützt durch die Lehrer Christian Elges und Jan Schneidereit wurde ein „Literaturkurs 2.0“ geschaffen.

„Es haben sich Leute zusammengefunden, die Spaß am Schauspiel haben und mit viel Herz bei der Sache sind. Unsere Lehrer sind sehr stolz auf uns“, sagte Christian Abele im Gespräch mit dieser Zeitung.

Flasche zerspringt auf dem Kopf des Grafen

Am Tag ihrer geplanten Hochzeit mit dem Grafen Appiani (Christian Abele) gerät Emilia Galotti (Luana Weiß) in ein Intrigennetz. Prinz Hettore Gonzaga (Moritz Holtkamp) ist vernarrt in die junge Braut und möchte sie für sich haben – egal, um welchen Preis. Sein Kammerherr Marinelli (Hannah Heinrichs) schmiedet einen Plan, um die Hochzeit zu verhindern. „Gestatten Sie mir alles, was ich plane? Dann soll es so geschehen“, sagt Marinelli.

Im Anschluss geht der Prinz zu Emilia und wirbt um sie. Ein Fehler. Denn auf dem Weg zur Hochzeit, auf die sich alle freuen, wird die Hochzeitsgesellschaft überfallen. Ein Räuber (Jan Brinkmann) erschlägt den Grafen Appiani, und Emilia wird gemeinsam mit ihrer Mutter (Lea Kaulbars) auf das Schloss des Prinzen gebracht.

„Wir haben uns für eine pompöse und eindrucksvolle Szene entschieden und eine Zuckerglasflasche genutzt, um alles sehr echt aussehen zu lassen“, sagte Christian Abele. Zum Erschrecken des Publikums zersprang die Flasche auf dem Kopf des Grafen in viele Scherben.

Kann die Intrige funktionieren?

Die Intrige und der Plan Marinellis gehen auf. Jedoch rechnet er nicht mit dem Handeln des Prinzen. Im Schloss treffen alle Beteiligten aufeinander. Auch die Geliebte des Prinzen, Gräfin Orsina (Maja Siek), erscheint vor Ort. Im Gespräch mit Marinelli wird klar, dass die Intrige nach hinten losgegangen ist. Der Gedanke kommt auf, dass der Prinz den Grafen ermordet haben könnte.

Auch Emilias Vater, Oberst Galotti (Alexander Kahl), erfährt von den Umständen. Dabei beeinflusst ihn die Gräfin Orsina, und er ist außer sich vor Wut, da er einen Groll gegen den Prinzen hegt. Marinelli sieht Prinz Gonzaga als Sieger, da der Plan, Emilia für sich zu gewinnen, aufgehen könnte.

Stück kommt bei den Besuchern an

Oberst Galotti will seine Tochter vor der Abreise aus dem Schloss noch einmal sehen. Emilia wünscht sich den Tod durch die Hand ihres Vaters. Dieser kann das jedoch nicht in die Tat umsetzen und verlässt das Schloss ohne seine Waffe.

Beim Aufeinandertreffen mit dem Prinzen und Marinelli erkennt Emilia die Wahrheit hinter der Ermordung des Grafen und tötet Marinelli, den Prinzen und schließlich sich selbst mit den Worten: „Selbstjustiz ist vor allem dann abzulehnen, wenn der Rechtsstaat seine Aufgaben erfüllt.“

Die Zuschauer erlebten einen unterhaltsamen Theaterabend. Die Schauspieler wussten zu überzeugen. Sie haben mit viel Herz die Dramatik des Stückes vermittelt.