Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Mitte April 2021 soll er fertig sein. Einstimmig hat sich der Schulausschuss für den Anbau eines Multifunktionsraumes an die Grundschule Dehme ausgesprochen. Entstehen soll er im Innenhof, mit Anbindung an die Pausenhalle. Damit soll sich auch die Raumsituation für den Offenen Ganztag (OGS) verbessern. Zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 wird sie sich zunächst noch einmal zuspitzen, da dann eine weitere Klasse hinzukommt (Infokasten oben).

Kosten auf 260.000 Euro geschätzt

Dieter Hinzmann (Gebäudemanagement der Stadt) bezifferte die Kosten für den Anbau auf 260.000 Euro. Mit der Planung habe man sich aufgrund der schwierigen Gebäudestruktur schwer getan. Die Idee, eine alte Hausmeisterwohnung zu nutzen, sei verworfen worden. Ziel sei es nun, Abläufe zu verbessern, gerade im OGS. Architektin Ingrid Schley aus Werste stellte die Pläne für den 87 Quadratmeter großen Raum vor, der bei Öffnung einer Trennwand zur Pausenhalle auf 123 Quadratmeter erweitert werden kann. Zur Gestaltung des Gebäudes auf einem „sehr schönen, grünen Schulgelände“ erklärte sie: „Den Schulhof wollten wir nicht aufgeben.“ So habe man sich für die Anbindung an die Pausenhalle entschieden, in Nachbarschaft des grünen Klassenzimmers. Schley: „Es ist ein schlicht gehaltener Baukörper. Der Übergang zur Pausenhalle ist barrierefrei. Auf dem Dach soll als Ausgleich Grünfläche entstehen.“ Sie könne sich eine farbige Gestaltung innen und außen vorstellen, „was Lebendigkeit für die Kinder in die Sache bringt“. Eine Holzfassade sei aus brandschutztechnischen Gründen nicht möglich. Schley: „Der Anschluss an die Pausenhalle ermöglicht auch Theateraufführungen mit Stuhlreihen, die Nutzung für Schulfeste, also eine insgesamt vielfältige.“ Die Trennwand biete auch Wärmeschutz zur nicht beheizten Pausenhalle.

Möblierung mit mobilen Schrank- und Regalelementen

Mit Blick auf die OGS-Nutzung könne man, erklärte Schley, bei der Möblierung mit mobilen Schrank- und Regalelementen und Rollcontainern arbeiten und so Nischen schaffen, ebenso Ablagemöglichkeiten für Schulranzen oder Materialien. Von der Decke sei der Raum mit Vorhängen gliederbar. Für die Kinder sei es wichtig, Bereiche zu haben, wo sie sich von der Hektik der Schule zurückziehen können. Geplant sei ein Holzrahmenbau, mit der Möglichkeit der Vorfertigung von Bauteilen und so einer insgesamt kürzeren Bauzeit. An den Wänden könne sie sich Filzbelag vorstellen, als Boden einen Textilbelag, wie er auch in Seniorenheimen in Speiseräumen eingesetzt werde. Die Planerin: „Das ist akustisch wirksam, und es bringt mehr Gemütlichkeit für die Kinder.“

Auftragsvergabe soll bis zum Ende der Herbstferien erfolgen

Bis zu den Sommerferien soll die Planung abgeschlossen sein. Die Auftragsvergabe soll bis zum Ende der Herbstferien erfolgen. Als Baubeginn sei Februar 2021 anvisiert. Hinzmann: „Wir gehen von einer reinen Bauzeit von gut zweieinhalb Monaten aus.“ Ferientermine seien bei den „guten Firmen“ am Markt aufgrund des hohen Auftragsaufkommens nicht durchsetzbar. „Ich bin froh, wenn das Gebäude Mitte April steht.“ Stefan Tödtmann, Beigeordneter für Bürgerdienste, sicherte zu, nochmals zu prüfen, ob eine schnellere Umsetzung des Baus möglich ist. Er will im Mai dazu im Schulausschuss berichten.

Neuer Raum schafft Verbindungen

Aktuell nutzt der Ganztag in Dehme sowohl Räume im Obergeschoss am Nordende des Schulgebäudes als auch im Keller am Südende. Die Planerin betonte, mit dem Multifunktionsraum an vernünftiger Stelle Verbindungen für den Ganztag schaffen zu können, dass Kinder morgens zum Beispiel bei der Ankunft über die Pausenhalle diesen Raum auch schnell erreichen könnten.

Kritik aus der Politik

Helke Nolte-Ernsting (CDU) und Dietrich Langenbruch (SPD) missfiel es, die Pläne erst in der Sitzung präsentiert zu bekommen und sofort entscheiden zu sollen. Dem Hinweis von Dieter Hinzmann, dass man so direkt Rückfragen an die Architektin stellen könne, hielten sie entgegen, dass es bislang Usus gewesen sei, Pläne vor einer Entscheidung in der Fraktion beraten zu können, um dann Rückfragen zu stellen. Nolte-Ernsting fragte, ob der Raum auch als Mensa nutzbar sei, es einen Wasseranschluss gebe. Dies ist nicht so. Die Kosten nur für einen Raum stufte sie mit 260.000 Euro als hoch ein, auch wenn außer Frage stehe, dass etwas passieren müsse.

Die Idee, eine der Vorbereitungsküchen in den neuen Raum zu verlagern, habe man, erklärte Schley, verworfen, „weil sich dann die Kosten verdoppeln würden.“ Der Beigeordnete sicherte zu, über die Weiterentwicklung der anderen Räume im Gebäude im Dialog zu bleiben.

Das sagt die Schulleiterin

Tanja Kienapfel, Leiterin des Grundschulverbundes zwischen Weser und Wiehen – mit den Standorten in Volmerdingsen und Dehme – hat sich im Schulausschuss zum geplanten Anbau in Dehme geäußert. Sie sagte: „Wir benötigen den neuen Raum, weil wir im Sommer eine zusätzliche Eingangsklasse in Dehme bilden. Der Raum, der dann zunächst als Klassenraum benötigt wird, wird derzeit für alle anderen zusätzlichen Schulveranstaltungen genutzt, zum Beispiel, wenn die Musikschule zu Gast ist oder für Fördergruppen.“ Er sei vormittags und nachmittags permanent belegt, von der OGS derzeit auch als Gruppenraum. Die Schulleiterin: „Wenn wir den Raum zunächst für die neue Klasse nutzen, haben wir für die OGS keinen Gruppenraum mehr. Derzeit sind die OGS-Kinder im Keller untergebracht.“ Für den Engpass von Sommer an bis Frühjahr 2021 wolle man mit Heike Wehmeier, OGS-Leiterin, nach einer Lösung für die Raumfrage suchen. Tanja Kienapfel: „Ich bin optimistisch, dass wir einen Kompromiss finden.“ Die Lösung werde sich am Stundenplan orientieren müssen. Derzeit werden in der OGS 80 Kinder betreut.