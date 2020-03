Voller Einsatz für Kreiskantor József Opicz: Neben Kantorei und Posaunenchor hat er am Freitagabend in seinem Einführungsgottesdienst auch die Gemeinde in der evangelischen Auferstehungskirche am Kurpark dirigiert. Foto: Kirchenkreis Vlotho

Bad Oeynhausen (WB). Weggefährten, alte Kollegen, Kommilitonen und Freunde sind am Freitagabend in die Auferstehungskirche am Kurpark gekommen, um József Opicz an seiner neuen Wirkungsstätte zu erleben. Seit dem 1. September ist der gebürtige Ungar der neue Kreiskantor im Evangelischen Kirchenkreis Vlotho .

Und der bedankte sich im Gottesdienst für die Warmherzigkeit der Westfalen, die ihn mit offenen Armen in Bad Oeynhausen und im Kirchenkreis empfangen hätten. József Opicz: „Mittlerweile fühle ich mich hier schon richtig zu Hause.“

Einen musikalischen Einblick in den Lebenslauf des Kantors konnten die Gottesdienstbesucher erleben. Mit Stücken aus seiner Kindheit in Ungarn über seine musikalischen Anfänge und seine Zeit an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford bis nach Bad Oeynhausen hatte József Opicz entsprechende Stücke für den Gottesdienst ausgesucht, die ihn in diesen Zeiten begleitet haben.

„Musik ist ein zentraler Ausdruck unseres Glaubens“

Im Altarraum sang die vollbesetze Kantorei komplexe und schwierige Stücke; an der Seite hatte der Posaunenchor Platz gefunden, und für besondere Gänsehautmomente sorgte die siebenköpfige Jugendkantorei, die mit Unterstützung von Kantorin Liga Auguste aus Vlotho a cappella mehrere Stücke sang, darunter eins von Landeskirchenmusikdirektor Harald Sieger, dem Vorgänger von József Opicz in der Altstadtgemeinde. Und auch die Gemeinde war aufgefordert, an vielen Stellen mitzusingen und die Kantorei zu unterstützen.

Superintendent Andreas Huneke betonte in seiner Predigt die Bedeutung der Kirchenmusik für die evangelischen Gemeinden: „Musik ist ein zentraler Ausdruck unseres Glaubens und hat einen wesentlichen Anteil an der Verkündigung des Evangeliums.“

Der leitende Geistliche des Kirchenkreises Vlotho, der selbst in einem Chor mitsingt, sieht in der Kirchenmusik eine Verbindung aller Beteiligten zur Gemeinschaft. So trage die Kirchenmusik nicht unerheblich zur kulturellen Vielfalt in der Region bei. Besonders in Ostwestfalen-Lippe: die beachtliche Anzahl an Posaunenchören.

„Der kann alles. Es ist beängstigend“

„Da hat József Opicz an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford genau das richtige Instrument gelernt: die Posaune.“ Außerdem spielt der neue Kreiskantor seit seiner Kindheit Geige sowie Klavier, Orgel und singt als Tenor. Huneke dankte außerdem Liga Auguste, die als Kantorin an St. Stephan in Vlotho zusätzlich gemeinsam mit Kirchenmusiker Tim Gärtner die Zeit der Vakanz in Bad Oeynhausen hervorragend überbrückt habe.

Viele Gäste waren gekommen, um den neuen Kreiskantor willkommen zu heißen. Neben Grußworten von Superintendent Andreas Huneke und Gemeindepfarrer Lars Kunkel beglückwünschte auch Prof. Dr. Helmut Fleinghaus, Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, József Opicz zu seinem neuen Amt. Er habe seinen ehemaligen Studenten als „eine der guten Seelen“ und einen der erfreulichsten Absolventen der Hochschule erlebt: „József hat sogar nach seinem Examen noch darauf bestanden, weiter bei mir Orgelunterricht zu haben.“ Helmut Fleinghaus: „Der kann alles. Es ist beängstigend.“

In Ungarn gilt József Opicz mit seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, ex­trem hohe Stimmlagen zu singen, als einer der zehn besten Counter-Tenöre. „Die Stimme ist mein Lieblingsinstrument, sie trage ich jederzeit mit mir rum und kann Menschen erreichen“, sagte József Opicz nach seiner Einsegnung im Café im Foyer.

Proben voller Fröhlichkeit

Warme Gruß- und Willkommensworte gab es auch von seiner Kantorei, die bereits seit September mit Opicz zusammenarbeitet. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich jeden Dienstag auf die Proben und profitieren viel von der Fröhlichkeit und dem Perfektionismus des neuen Chorleiters, wie eine Sängerin nach dem Gottesdienst verriet.

Die Sängerinnen und Sänger der Jugendkantorei kommen teilweise aus ganz Deutschland zu den Proben nach Bad Oeynhausen: „Bei den Proben mit József können wir einfach vom stressigen Alltag runterkommen und abschalten. Wenn wir üben, ist das immer eine Zeit des Friedens.“

Auch Regine Köster vom Freundeskreis Kirchenmusik in der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt hatte warme Worte für den Kreiskantor und bedankte sich im Namen des Vorstandes für die hervorragende Zusammenarbeit seit dem Herbst mit einer Partitur. Von der Kantorei gab es ein westfälisches Kochbuch und passende Zutaten für eine Suppe.