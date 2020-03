Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf das Leben an den heimischen Schulen. „Auf Empfehlung der Bezirksregierung und des Gesundheitsamtes haben wir alle Schulfahrten bis Ende Juni abgesagt“, sagte Dirk Rahlmeyer, Leiter der Europaschule, am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. Betroffen seien Exkursionen nach Schweden, Georgien, Spanien, Italien, Ungarn und England.

„Wir hoffen, dass wir möglichst alle Schulfahrten im ersten Halbjahr des nächsten Schuljahres nachholen können“, sagte Dirk Rahlmeyer. Er stehe mit den Verantwortlichen aller Partnerschulen in engem Kontakt. „Wenn wir an der Fahrt nach Georgien festgehalten hätten, hätten unsere Schüler dort für 15 Tage nach der Ankunft in Quarantäne gemusst“, erläuterte der Schulleiter. Reisen in das „Risikogebiet“ Italien seien derzeit komplett untersagt.

Reiserücktrittsversicherung übernimmt Kosten

„Da wir für alle Schulfahrten Reiserücktrittsversicherungen abgeschlossen haben, bekommen wir den Großteil der Kosten erstattet“, sagte Dirk Rahlmeyer. Der Rest sei beispielsweise durch das „Erasmus plus“-Programm abgesichert. „Sollte das nicht reichen, hoffen wir, dass sich das Land NRW an seine Zusage hält, die Restkosten zu übernehmen, damit keine Familie darauf sitzen bleibt“, betonte Dirk Rahlmeyer.

Auch auf den Schulalltag in Bad Oeynhausen habe das Coronavirus Auswirkungen. „Bis zu den Osterferien haben wir das Abi-Varieté, den Spaßtag der Abiturienten und unseren Europatag mit einem Fotoshooting abgesagt“, sagte der Schulleiter. Bei allen Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern als Klassengröße herrsche besondere Vorsicht. Dirk Rahlmeyer: „Wir werden in den Osterferien überlegen, wie es danach weitergeht.“

Abi-Varieté und Chorkonzert sind abgesagt

Am Immanuel-Kant-Gymnasium seien bis zu den Osterferien keine regulären Klassenfahrten vorgesehen, sagte Schulleiter Dr. Tom van de Loo am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir haben aber alle Exkursionen gestrichen, bei denen die Ziele nicht fußläufig zu erreichen sind.“ Das gelte auch für das Abi-Varieté vom 24. bis 26. März in der Aula des Schulzentrums Süd sowie ein Chorkonzert am 2. April in der Wandelhalle.

„In Absprache mit der Jahrgangsstufe Q2 bemühen wir uns darum, Alternativtermine für das Abi-Varieté im Mai oder im Juni zu finden“, sagte Tom van de Loo. Für das Chorkonzert gebe es noch keine alternative Planung.

Zwei Austauschfahrten auf dem Prüfstand

„Ob die Klassenfahrten der Jahrgangsstufen fünf und acht planmäßig stattfinden können, werden wir nach den Osterferien entscheiden“, sagte Tom van de Loo. Dabei werde das Immanuel-Kant-Gymnasium der Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes folgen.

Noch offen sei auch, ob die mit den Austauschschulen in Genf und Kaliningrad vereinbarten Aufenthalte zustande kommen. Eine Gruppe aus Genf solle Mitte Mai nach Bad Oeynhausen kommen, eine Gruppe aus der Kurstadt solle in der ersten Maihälfte Kaliningrad besuchen. Tom van de Loo: „Die Betroffenen werden so bald wie möglich über den Stand der Dinge unterrichtet.“

Schüler waschen sich öfter ihre Hände

Dass der Großteil der Schüler sehr besonnen und gefasst mit den Auswirkungen des Coronavirus umgeht, können beide Schulleiter bestätigen. „Die einzige sichtbare Veränderung im Schulalltag ist, dass die Schüler bemühlt sind, die Hygienebestimmungen – insbesondere regelmäßiges Händewachen – genau einzuhalten“, sagte Tom van de Loo.

Sorgenvoll meldeten sich eher einige Eltern zu Wort, meinte Dirk Rahlmeyer: „Sie würden sich wünschen, dass wir noch mehr Schutzmaßnahmen ergreifen.“

Keine Absagen an beiden Realschulen

„Wir haben bisher nichts abgesagt“, sagte Ingo Krimling, stellvertretender Leiter der Realschule Süd. Bis zu den Osterferien stehe an seiner Schule genau eine Klassenfahrt an. „Ob sie stattfinden kann, werden wir im Austausch mit dem Gesundheits- und Schulamt entscheiden“, sagte Ingo Krimling.

Ähnlich äußerte sich Karola Picht-Dreier, Leiterin der Realschule Nord: „Bei uns gibt es derzeit keine Klassenfahrten, die wir absagen müssen.“ Sie hoffe, dass insbesondere das anstehende Betriebspraktikum für die neunten Klassen trotz Corona planmäßig über die Bühne gehen könne.