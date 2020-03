Das Spektrum reiche von der weggeworfenen Zigarettenkippe bis zur ausrangierten Polstergarnitur, wie Rüdiger Ernst, Geschäftsbereichsleiter Abfall, am Dienstag im Verwaltungsrat der Stadtwerke berichtete. Für das Entsorgen des illegalen Mülls habe die Stadttochter im Jahr 2019 insgesamt 65.000 Euro aufgewendet.

„Gegen 13 ermittelte Verursacher konnten Bußgeldverfahren eingeleitet werden“, sagte Rüdiger Ernst. Nicht nur illegal entsorgte Müllsäcke, Sperrmüll oder Rasenschnitt bereiten dem Geschäftsbereichsleiter sorgen.

„Die Vermüllung durch immer mehr Einwegverpackungen nimmt zu“, betonte Rüdiger Ernst. Das sei insbesondere in Bahnhofsnähe, an Bushaltestellen, auf Parkplätzen oder an Straßenrändern zu beobachten. In diesem Zusammenhang wies der Geschäftsbereichsleiter darauf hin, dass im Stadtgebiet insgesamt 700 Abfallkörbe aufgestellt sind, die eigentlich ausreichen sollten, um unterwegs anfallenden Kleinmüll aufzunehmen.

Außerdem nutzte Rüdiger Ernst die Gelegenheit, um auf die für Samstag, 28. März, geplante Aktion „Saubere Landschaft“ hinzuweisen: „Dafür haben sich bereits sieben Vereine und Vereinsringe sowie drei Schulen angemeldet.“