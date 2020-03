Von Louis Ruthe

1,8 Millionen Euro hat Geschäftsführer Peter Meier der Kauf der 7500 Quadratmeter großen Lager-, Produktions- und Büroräume gekostet. 5000 Quadratmeter wird er bis Mitte April gemeinsam mit etwa 30 Mitarbeitern selbst beziehen. Der Rest steht nun zur Vermietung.

Wachstum Mit den Jahren ist das Unternehmen von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem mittelständischen Unternehmen mit 30 festen Mitarbeiter geworden. Darunter zehn Innenarchitekten, zwei Designer sowie fünf Techniker, Tischler, kaufmännische Mitarbeiter, Lageristen und eine Architektin.

„Man sieht dem Gebäude an, dass es zwei Jahre Leerstand hinter sich hat“, sagt Peter Meier bei der Besichtigung seines neuen Unternehmensstandortes. Etwa 200.000 Euro will er in die Instandsetzung sowie den Innenausbau des Gebäudekomplexes investieren.

„pm.concept“ seit 1999 am Markt

„Auch wenn es derzeit mit dem Messebau durch das Coronavirus nicht so gut aussieht, die Investitionen sind notwendig“, berichtet er. Und der gelernte Tischler, der 1999 sein Unternehmen gründete, sieht es positiv. „So haben wir etwas Zeit, um den Umzug schnell zu strukturieren“, berichtet Peter Meier.

Neben einer farblich neuen Fassade soll vor allem im Inneren investiert werden. „Im hinteren Teil der großen Halle bauen wir eine Werkstatt, zudem sollen eine Kantine für die Mitarbeiter entstehen und die Büroräume modernisiert werden“, berichtet Peter Meier.

Auch der ehemalige Showroom sowie das Foyer sollen modern und „zum Unternehmen passend“ gestaltet werden. „Damit hoffen wir bis Ende Juli durch zu sein“, sagt Peter Meier. Bis dahin will er auch mit seinem gesamten Unternehmen in Mönichhusen ansässig sein.

2500 Quadratmeter stehen noch zur Vermietung

Das Unternehmen Gestalten, Projektieren und Realisieren: Seit 1999 legt „pm.concept“ den Fokus auf innenarchitektonische Projekte mit der Kernkompetenz in drei Bereichen: Fairs: Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen. Shops: Läden, Showrooms. Interiors: Corporate Design, Eingangsbereiche, Büros, Meetingräume, Arztpraxen, Kliniken, Gastronomie.

Den neuen Standort vermittelt hat die Immobilien Nagel GmbH. „Wir hatten in den zwei Jahren 17 Interessenten für die Immobilie, die vielfältig nutzbar ist“, sagt Frank Haseloh, Geschäftsführer der Immobilien Nagel GmbH. Mit Peter Meier sei der Immobilienmakler schon langen in Kontakt gewesen.

„Die Anbindung ist für uns optimal“, sagt Peter Meier. Zudem habe er mit seinem Unternehmen dringend mehr Platz benötigt. „In Bückeburg hatten wir nur 3300 Quadratmeter zur Verfügung und konnten uns nicht entscheidend erweitern“, sagt der Geschäftsführer. Der neue Standort soll eine Planungssicherheit für die nächsten 20 Jahre bieten.

Die Vermietung der restlichen 2500 Quadratmeter übernimmt die Immobilien Nagel GmbH.