Während der gesamten Show zeigen die Künstler, wie vielfältig das Varieté sein kann. Besonders in der zweiten Hälfte entfaltet sich diese Vielfalt, man taucht in das ungewöhnliche Programm ab. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Eindrücke der neuen GOP-Show „Sombra“ Fotostrecke

Foto: Louis Ruthe

Schon die Begrüßung durch GOP-Direktor Christoph Meyer hatte eine Überraschung parat. Mit einer Spende, die durch Erlöse aus dem Verkauf von Autogrammkarten generiert werden soll, möchte das GOP-Varieté Bad Oeynhausen die Sammelaktion für ein Jugendheim in Tansania durch die Löhnerin Jessica Meisner unterstützen. Christoph Meyer kommentierte: „Jessica Meisner ist unserem Haus verbunden. Bei der Show ‚Bang Bang‘ hat sie den Babysitter für die Kinder der Artisten gemacht.“ Für drei Euro „und gerne auch mehr“ sind die Autogrammkarten während der Spielzeit (vorläufig bis 10. Mai) am Ausgang zu kaufen.

Licht und Tanz im Einklang

Nun aber zur Show „Sombra“ von Nikos Hippler: Rhythmisch wippend präsentieren sich die Artisten, Tänzer und Musiker gemeinsam auf der Bühne. Ständiger Begleiter ist eine Stimme auf dem Off. Diese wirft Fragen auf über die Liebe, die Trauer – stellt die Frage, was man als Mensch eigentlich ist, oder sein möchte – und regt so zum Nachdenken an.

Nach einem kurzen Moment der Stille nimmt Musiker Wolfgang Stute die Besucher erstmals mit seinen Gitarrensolos mit auf eine Reise der Gegensätze. Egal ob eine feurige spanische Nacht, in der die Liebe regiert, oder einem düsteren Szenenbild voller Dramatik – alles ist abgestimmt. 200 einzelne Platten bestimmen das Bühnenbild, und durch die verschiedensten Lichtinszenierungen wird der Besucher in die Show gezogen.

Mit Mikail Karahan (Cyr) und Diego Salles (Vertikaltuch, Tanzakrobatik) stehen gleich zwei Preisträger des Festival Mondial du Cirque de Demain 2019 auf der Bühne. Ergänzt werden die Darbietungen der beiden von nicht weniger preisverdächtigen Artisten: Majo Cázares (Tanzakrobatik), Akira Fukagawa (Diabolo, Led-Poi), Laura Picard (Equilibristik), den Duo Spirit mit Luiza Vorontcova und Dimitrii Vinokurov, Rodrigo Gil (Balljonglage) und Helena Lehmann (Dance Pole).