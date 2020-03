Von Christian Althoff

„Der Mini Cooper meiner Frau war in die Jahre gekommen, und der neue Wagen sollte ein elektrisches Auto sein“, sagt der Unternehmer aus Bad Oeynhausen, dessen Firma Industrieverpackungen unter anderem für Gefahrgut herstellt. Die Wahl fiel auf einen Nissan Leaf, das nach dem Tesla 3 meistverkaufte E-Auto der Welt.

„Meine Frau arbeitet beim Kreis Herford und fährt keine längeren Strecken. Deshalb wollten wir nicht in eine Schnellladestation investieren, sondern den Wagen an einer normalen Steckdose aufladen. Das dauert bei einer völlig leeren Batterie zwar etwa 20 Stunden, aber wir fahren sie ja auch nicht leer.“

Das Ehepaar besitzt eine Eigentumswohnung in einer Anlage mit neun Miteigentümern. Die Steckdose wollte Henry Freudenreich auf eigene Kosten in der Tiefgarage an seinem Stellplatz montieren und mit seinem Stromzähler verbinden lassen. „Der Elektriker hat sich alles angesehen. Das wäre kein Problem gewesen und hätte 300 Euro gekostet – den Bruchteil der Kosten einer Schnellladestation.“

Doch selbst eine einfache Schuko-Steckdose gilt als „bauliche Veränderung“ – und der müssen dem Wohneigentumsgesetz zufolge alle Miteigentümer zustimmen. Der Unternehmer: „Ich habe alle angeschrieben, und keiner hatte einen Einwand – bis auf einen.“ Der sagte dieser Zeitung, es könne nicht jeder machen, was er wolle. Er befürchte eine Überlastung des Stromnetzes, und außerdem könne man nicht einfach Briefe schreiben, sondern müsse sein Anliegen in der jährlichen Eigentümerversammlung vortragen.

Henry Freudenreich hatte das Glück, dass das Herforder Autohaus Mattern ihn vom Vertrag zurücktreten ließ. Geschäftsführer Jürgen Mattern: „Leider kommt es wirklich häufiger vor, dass sich bei Hauseigentümergemeinschaften eine Partei querstellt und nicht einmal der Installation einer 220-Volt-Steckdose in der Garage zustimmt.“ Oft klärten Kunden diese Frage im Vorfeld der Bestellung eines E-Autos, und die Ablehnung führe dann dazu, dass der Wagen dann doch nicht gekauft werde.

Erik Uwe Amaya, Direktor des Verbandes Haus & Grund Rheinland-Westfalen, der mehr als 100.000 Immobilienbesitzer vertritt, bestätigt: „Der Streit um Ladestationen ist kein Massenphänomen, aber er kommt immer wieder vor. Die Motive für die Ablehnung von Steckdosen sind höchst unterschiedlich. Manche Leute befürchten, ein Auto könne beim Laden Feuer fangen. In anderen Fällen sind es aber auch persönliche Animositäten, die so einen Anschluss verhindern.“

Die Politik hat das Problem erkannt und arbeitet schon seit länger an einem neuen Wohneigentumsgesetz. „Das bisherige ist von 1951. Das kann ja nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen“, sagt Henry Freudenreich. Auch Erik Uwe Amaya von Haus & Grund mahnt die Gesetzesänderung an: „Heutzutage gibt es Wohnanlagen mit 100 Eigentümern oder mehr. Da können sie ja kaum noch Einstimmigkeit herstellen.“

Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums sagte am Donnerstage, der Gesetzesentwurf solle noch in diesem Monat dem Kabinett vorgelegt werden und dann in die parlamentarische Beratung gehen. Das reformierte Wohnungseigentumsgesetz sieht etliche Änderungen vor. Unter anderem eben auch, dass Wohnungseigentümer einen Anspruch darauf haben, auf eigene Kosten eine Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge installieren zu lassen – auch ohne einstimmige Zustimmung der anderen Eigentümer. Analog sollen auch Mieter einen Anspruch auf eine selbstbezahlte Lademöglichkeit bekommen – immer vorausgesetzt, dass das baulich und von den Anschlusswerten der Installation her möglich ist.

Haus & Grund-Direktor Amaya geht davon aus, dass das geänderte Gesetz erst 2021 unterzeichnet wird. Henry Freudenreich: „Ich muss also auf die Unterschrift des Bundespräsidenten warten, um meine Steckdose zu bekommen.“