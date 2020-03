Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen/Löhne/Vlotho (WB). „Da sich die Infektionslage, verursacht durch das sogenannte Coronavirus, seit Freitag auch in unserer Region schnell verschlechtert, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass nun auch alle Gottesdienste im Kirchenkreis Vlotho ab sofort abgesagt werden.“ Das hat Christopher Deppe, Sprecher des Kirchenkreises Vlotho, am Samstag bekannt gegeben.

An den Gottesdienstorten sollen demnach die eingeplanten Pfarrerinnen und Pfarrer anwesend sein, um Menschen, die eigentlich Gottesdienst feiern wollten, ein Gebet zu sprechen, gemeinsam das Vater Unser zu beten und den Segen zuzusprechen.

Um den Gläubigen trotzdem einen Gottesdienst anbieten zu können, wird der Kirchenkreis Vlotho an diesem Sonntag von 11 Uhr an einen Livestream aus der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Valdorf auf www.kirchenkreis-vlotho.de anbieten. Der Gottesdienst wird laut Christopher Deppe unter Ausschluss der Öffentlichkeit für den Livestream veranstaltet.

Auch keine katholischen Messen

„An diesem Wochenende wird es keine katholischen Messen im Pastoralen Raum Werre-Weser geben“, sagte Pfarrer Manfred Pollmeier am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe alle Gottesdienste in Bad Oeynhausen, Löhne, Vlotho und Porta Westfalica abgesagt. Dadurch solle das religiöse Leben aber nicht komplett zum Erliegen kommen.

„Die Kirchen bleiben selbstverständlich geöffnet. Sie bleiben somit für einzelne Beter weiter zugänglich.“ Zunächst habe er nur für dieses Wochenende alle Gottesdienste abgesagt. Wie es weitergehe, werde er in enger Abstimmung mit dem Erzbistum Paderborn Anfang nächster Woche entscheiden, sagte Manfred Pollmeier.

„Dass die Landesregierung angekündigt hat, in der nächsten Woche alle Schulen zu schließen, war für mich der Auslöser, so zu handeln“, erläuterte der Pfarrer. Er wolle dadurch die Bemühungen des Landes unterstützen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen: „Schließlich sitzen Menschen in der Kirche dicht zusammen.“

Auch bei den Beerdigungen in den nächsten Tagen werde es Veränderungen geben, kündigte Manfred Pollmeier an. „Voraussichtlich wird es die Trauerfeier nur am Grabe geben und nicht in den engen Friedhofskapellen. Auch habe er die Angehörigen gebeten, nur die engsten Familienmitglieder dazu zu bitten.