Von Natalie Lydia Meyer

Bad Oeynhausen (WB). Das Coronavirus trifft auch die Aktion „Saubere Landschaft“ in Eidinghausen. Seit 40 Jahren hat der CVJM Eidinghausen-Dehme in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde in jedem Frühling die Aktion „Saubere Landschaft“ in Eidinghausen durchgeführt. Dieses Jahr macht die Pandemie des Coronavirus auch ihrem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.