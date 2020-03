Von Louis Ruthe

„Wir haben eine Verantwortung“, sagt Inhaber Andreas Brante, im Gespräch mit dieser Zeitung. Um dieser gerecht zu werden nun die Maßnahmen. Dazu zählt auch die Bitte, dass die Kunden in den Filialen möglichst bargeldlos zu bezahlen. Auch Mehrwegbecher, Baumwolltaschen, Tupperdosen und andere Vorratsbehälter würden nicht mehr von den Mitarbeitern befüllt werden. „Hygienisch arbeiten wir grundsätzlich auf hohem Niveau“, betont Andreas Brante.

Alle Mitarbeiter würden zusätzlich regelmäßig geschult werden. Zudem betont Andreas Brante: „Die Lieferkette unserer Hauptrohstoffe ist langfristig gesichert.“ Dabei stehe auch weiterhin die Regionalität im Vordergrund.

Grundversorgung soll so sichergestellt werden

Durch die dynamische Situation sei es nicht möglich voraussagen zu können, ob und wie viele Mitarbeiter des Teams aufgrund von Kinderbetreuung, Krankheitsfällen oder Quarantäneanordnungen in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen. Mit den Maßnahmen wolle der Bäckermeister weiterhin eine Grundversorgung auch auf längere Sicht hin sicherstellen.

Betroffen von der Schließung sind die Filialen an der Schulstraße in Bad Oeynhausen (ehemaliges Stammhaus), die Filiale Wedhorn in Vlotho sowie die Filiale Häver in Kirchlengern. Von Mittwoch, 18. März, an sollen diese Filialen bis auf Weiteres geschlossen werden. „Brot, Brötchen und Kuchen sind ganz normal in den anderen Filialen zu haben“, sagt Inhaber Andreas Brante.