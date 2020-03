Zahlreiche Schutzmaßnahmen sind nun auch in der Diakonischen Stiftung Wittekindshof getroffen worden. Foto: Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Ebenso wie in Altenheimen und Krankenhäusern werden durch die Auswirkungen des Coronavirus Besuche in Wittekindshofer Wohnhäusern nur noch in dringenden Ausnahmefällen für einzelne Personen gestattet. Die Kontakt- und Informationszentren werden zudem geschlossen.

Dies gilt auch für ehrenamtliche Begleitpersonen, Freizeit-, Sonder- und Blindenbetreuer. Zudem hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales per Anweisung veranlasst, dass alle Besuche in stationären Wohnhäusern schriftlich registriert werden müssen, davon ausgenommen sind festangestellte Mitarbeitende sowie Bewohner.

Wittekindshofer Werkstätten teilweise geschlossen

Des weiteren gelten folgende Einschränkungen: Die Förderschulen in Bad Oeynhausen und Gronau sowie die Diakonenschule und das Evangelische Berufskolleg in Bad Oeynhausen sind voraussichtlich bis Ende der Osterferien, 19. April, geschlossen. Die zehn Wittekindshofer Kontakt- und Informationszentren in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen, Bad Oeynhausen, Minden, Lübbecke, Vlotho, Bünde, Enger, Hamm, Herne und Gronau bis auf Weiteres nicht zu öffnen.

Freizeiten sowie Freizeitangebote entfallen. Die Tagesstrukturierenden Angebote sind eingeschränkt. Internen und externen Fort- und Weiterbildungen sind gestrichen. Das Schwimmbad und alle Sportstätten sind geschlossen.Stiftungsweit sind alle religiösen Veranstaltungen abgesagt.Beerdigungsfeiern finden vorerst als Ritus am Grab auf dem Friedhof statt, nicht mehr aus der Kirche heraus.

Für die Wittekindshofer Werkstätten sind Teilschließungen von Dienstag, 17. März, an geplant.Dienstreisen werden auf das Minimum beschränkt. Der Krisenstab wurde gemäß dem betrieblichen Gefahren- und Abwehrplan der Stiftung einberufen.

Gezielte Informationen sollen helfen

„Wir haben umfangreiche Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus aufgestellt und sowohl Mitarbeitende als auch Klienten darauf hingewiesen: Dazu gehören natürlich die persönliche Hygiene wie das häufige und intensive Händewaschen, das Niesen in die Ellenbeuge, die Vermeidung von Körperkontakt und etwa das Bedienen von Türklinken mit dem Ellenbogen. Für Menschen mit Behinderung haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Büro für Leichte Sprache Aushänge erstellt, die in Leichter Sprache mit Symbolen darauf hinweisen“, erklärt Elke Ruthenkolk, die als Ressortleiterin für die Bereiche Gesundheit, Arbeit und Bildung verantwortlich ist.

„Mitarbeitende kontrollieren morgens den Gesundheitszustand der Frauen und Männer, die sie unterstützen. Im Falle von Erkältungssymptomen wie Husten und Fieber bleiben diese im Wohnumfeld. Mitarbeitende mit Erkältungssymptomen, unabhängig vom Coronavirus sind angehalten, nicht zum Dienst zu erscheinen und einen Hausarzt aufzusuchen.“