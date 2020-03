Für ihr Geschäftsgebiet hat die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford am Mittwoch auf bevorstehende Schließungen von Geschäftsstellen hingewiesen. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie folgt die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford den Empfehlungen von Behörden und führenden Virologen und übernimmt aktiv Verantwortung für die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank vom Mittwochmittag.

Wie bereits andere Banken in der Region habe sich die Volksbank entschlossen, von Mittwochnachmittag, 18. März, an bis auf Weiteres einige Geschäftsstellen zu schließen, um durch die Einschränkung des Kundenverkehrs eine weitere Verbreitung des grassierenden Virus einzudämmen. „Der Schutz der Kunden und Mitarbeiter hat höchste Priorität“, erklärt Andreas Kelch, Pressesprecher der Bank. In den verbleibenden Geschäftsstellen wird der gewohnte persönliche Kundenservice weiter zur Verfügung stehen.

Volksbank: Hier ist geöffnet

Die Schalter der folgenden Geschäftsstellen bleiben bis auf Weiteres geöffnet :

• Bad Oeynhausen , Eidinghau­sener Straße 49.

• Bad Oeynhausen-Volmerdingsen , Raiffeisenstraße 2.

• Bünde-Ennigloh, Borriesstraße 1.

• Enger, Burgstraße 2.

• Herford, Arndtstraße 8 und 10.

• Herford, Werrestraße 67.

• Löhne , Königstraße 76.

• Spenge, Poststraße 9.

• Vlotho-Valdorf, Herforder Straße 106.

SB-Bereich zugänglich

Der Selbstbedienungsbereich aller Geschäftsstellen steht den Kunden der Volksbank weiter rund um die Uhr zur Bargeldversorgung oder zur Abwicklung von Bankgeschäften am SB-Terminal zur Verfügung. Ein Zugang zu angemieteten Schließfächern ist in den von einer vorübergehenden Schließung betroffenen Geschäftsstellen vorerst nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Telefon/Whatsapp/online

Bei allen Anliegen rund um die persönlichen Finanzen stehen die Mitarbeiter des Kundendialogcenters VOBA@ON allen Kunden unter Telefon 05221/28010 per Telefon und Whatsapp sowie im Live-Chat auf der Homepage der Bank zur Verfügung. „Unsere Kunden können zudem per Telefon- oder Online-Banking sowie mit Hilfe unserer VR-Banking-App eine große Zahl von Bankgeschäften von zuhause oder unterwegs erledigen“, sagt Kelch.

Für die Erteilung von Wertpapieraufträgen steht weiter Online-Brokerage zur Verfügung. Alternativ können Wertpapieraufträge unter Telefon 05221/2801-2222 erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass für die Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Unterlagen ein elektronisches Postfach bei der Volksbank oder eine E-Mailadresse benötigt wird.

Verzicht auf Barzahlung

Gleichzeitig rät die Volksbank, auf das Bezahlen mit Bargeld möglichst zu verzichten. „Nutzen Sie, wenn möglich, aus hygienischen Gründen lieber die Kontaktlosfunktion Ihrer Girocard oder Kreditkarte sowie die neuen digitalen Karten für Android-Smartphones“, führt Kelch weiter aus.

Die Volksbank hat in den vergangenen Tagen zahlreiche interne organisatorische Veränderungen vorgenommen. Die Kommunikation und der Austausch unterein­ander erfolgt in den meisten Fällen per Telefon oder Webkonferenz. Einige Mitarbeiter arbeiten bereits im Homeoffice. Die Trennung und Aufsplittung von Teams zentraler Abteilungen auf verschiedene Standorte wurde veranlasst. Weitere Infos zu den Maßnahmen gibt es hier .

So verfährt die Sparkasse

Die Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica hat den persönlichen Service in den Filialen Volmerdingsen und Wulferdingsen bis auf Weiteres eingestellt. Das hat das Geldinstitut auf Anfrage mitgeteilt. Beide Räumlichkeiten würden als Ausweichquartiere für Mitarbeiter der internen Abteilungen benötigt. Alle weiteren

Die Geschäftsstellen der Sparkasse an der Portastraße bleibt geöffnet. Foto: Louis Ruthe Die Geschäftsstellen der Sparkasse an der Portastraße bleibt geöffnet. Foto: Louis Ruthe

Beratungszentren und Filialen sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Situation werde täglich neu bewertet, aktuell seien aber keine weiteren Schließungen von Zentren oder Filialen beschlossen.

Bei Fragen ist die Sparkasse, auch außerhalb der Öffnungszeiten, montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr über das Internet , Telefon, Videoberatung oder Chat erreichbar.