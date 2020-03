Die Entscheidung ist gefallen: Im und am Schloss Ovelgönne soll in diesem Jahr erstmals der Eidinghausener Weihnachtsmarkt stattfinden. Der Schulneubau macht den Ortswechsel notwendig.

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen-Eidinghausen (WB). Der angestrebte Neubau der Grundschule Eidinghausen ist der Grund: Die Interessengemeinschaft (IG) Eidinghausen musste nach einem neuen Standort für den jährlichen Weihnachtsmarkt Ausschau halten. Fündig geworden ist der Verein im und am Schloss Ovelgönne.

Am ersten Adventswochenende, 28. und 29. November, soll die 33. Auflage des Marktes im und um das Schloss herum ausgerichtet werden. „Uns standen drei Örtlichkeiten zur Auswahl, von denen wir nach unserer Anfrage eine positive Rückmeldung erhalten haben: rings um die Kirche in Eidinghausen, auf dem Gelände der Europaschule und am Schloss Ovelgönne“, berichtet Rainer Marotzke. „Die Tatsache, dass wir diese Zusagen hatten, zeigt doch, dass der Weihnachtsmarkt sehr positiv belegt ist“, ergänzt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft.

Eine tolle Kulisse

Die finale Entscheidung sei dann aber doch auf die historische Schlosskulisse gefallen. Obwohl sich der Verein über die Alternative sehr freut, bleibt beim Vorsitzenden dennoch ein Rest Wehmut: „Auch wenn der Parkplatz vor der Grundschule und dem Bürgerhaus recht nüchtern war, haben wir mit dem Weihnachtsmarkt in all den Jahren immer etwas daraus gemacht. Außerdem war der Platz mehr im Zentrum.“

Die Interessengemeinschaft wird trotz der neuen Lokalität weiterhin die Organisation übernehmen. Mit den Betreibern des Schlosses pflege man laut Rainer Marotzke aber ein partnerschaftliches Verhältnis. Auch wenn der Markt noch in weiter Ferne liegt, stehe die Planung schon zu 80 Prozent.

Neben dem Außenareal sollen für die Veranstaltung auch der Gewölbekeller und das Hochparterre genutzt werden. Der Kunsthandwerkermarkt, der zuvor im Bürgerhaus aufgebaut war, soll, verteilt auf zwei Räume, ins Hochparterre ziehen. „Vielleicht haben wir sogar Platz für ein oder zwei Stände mehr“, ergänzt Rainer Marotzke. Im Kellergewölbe plant die Interessengemeinschaft, Kaffee und Kuchen anzubieten.

Viel Platz für die Hütten

Das Außengelände bietet Platz für die Hütten sowie die große Bühne. Man plane laut Vorsitzendem, das gewohnte Kleinkunstprogramm auch in diesem Jahr fortzusetzen. Kinderkarussell und Tombola seien schon gesichert. Auch die Feuertänzer seien fest eingeplant. Das gemütliche Ambiente wollen die Mitglieder mit Lichterketten in den Buchsbaumhecken verstärken.

Sehr wahrscheinlich werde es auch einen Weihnachtsbaum geben – möglicherweise den größten in Ostwestfalen. „Wir haben einen großen Nadelbaum auf dem Gelände. Die Maße müsste man dann noch einholen, um sicher zu sein, ob es der größte echt gewachsene Weihnachtsbaum in OWL ist“, sagt Pia Puhlmann. Die Idee sei laut der Geschäftsführerin des Schlosses Ovelgönne, den Baum über ein Sponsoring mit Schmuck in einen Weihnachtsbaum zu verwandeln.

Ein Ort der Begegnung

Über die Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft freut sie sich sehr. Die Freude, mit der die Mitglieder ihr Herzensprojekt verfolgen, sei direkt übergesprungen. „Ziel des Weihnachtsmarktes ist es, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Das ist auch das Ziel des Schlosses“, erläutert Pia Puhlmann.

Der neue Standort habe auch bei den 29 Mitgliedern der Interessengemeinschaft neue Kreativität und Ideen entfacht und sogar neue Beitrittsanfragen mit sich gebracht. Es wird einer der letzten Märkte unter der Federführung von Rainer Marotzke sein.

Bei der jüngsten Versammlung hatte der 64-Jährige nach zehn Jahren im Amt des Vorsitzenden seine letzte Amtszeit angekündigt. Bei den Vereinswahlen wurden Maik Biethahn zum zweiten Vorsitzenden und Christina Siek als Kassenwartin gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.