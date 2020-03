Von Andrea Berning

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Die Reha-Kliniken am Gesundheitsstandort Bad Oeynhausen und Löhne wappnen sich gegen Corona – nicht nur, was extrem verschärfte Hygienemaßnahmen betrifft. Einige richten auch den Blick darauf, wie sie tätig werden können, falls es zu einer Überlastung der Krankenhäuser durch schwer erkrankte Corona-Patienten kommen sollte. Andere vollziehen aus Infektionsschutzgründen einen Aufnahmestopp.

Verlässlicher Partner

Noch sind die Reha-Kliniken, wie beispielsweise die Johanniter-Ordenshäuser, die Gollwitzer-Meier-Klinik (GMK) und die Klinik am Rosengarten in Bad Oeynhausen oder die Berolina-Klinik in Löhne, gut ausgelastet. Das liegt daran, dass Patienten teilweise aus dem Herz- und Diabeteszen­trum (HDZ) oder anderen Krankenhäusern direkt zur neurologischen Früh-Rehabilitation (beispielsweise nach einem Schlaganfall) oder zur Anschlussheilbehandlung (etwa nach einem Herzinfarkt) in die entsprechend dafür ausgerüstete Reha-Klinik kommen. „Da sind wir ein verlässlicher Partner der Akutkrankenhäuser“, sagt Uwe Hamann, Geschäftsführer der GMK sowie der Klinik am Rosengarten. Schlaganfall-Patienten, die sein Haus zur Früh-Reha aufnehme, seien auch gesundheitlich nicht in der Verfassung, um nach dem Krankenhausaufenthalt nach Hause entlassen zu werden, sagt Michael Schelp, kaufmännischer Leiter der Johanniter-Ordenshäuser.

Keine Neuaufnahme regulärer Patienten

Das ist anders bei den zum Beispiel neurologisch Erkrankten, die die Berolina-Klinik aufnimmt. Sie konnten seit der vergangenen Woche entscheiden, ob sie ihre Rehabilitation antreten, sagt Kristin Schwagmeier, Stellvertreterin der Geschäftsführung. Patienten leiden unter schweren chronischen Krankheiten wie Migräne und mussten zum Teil lange auf den Aufenthalt warten. Viele hätten sich noch für die Anreise entschieden, so dass die Klinik gut ausgelastet sei. Das ändere sich allerdings in der nächsten Woche, denn der Hauptbelegungsträger habe angewiesen, dann keine neuen Patienten mehr aufzunehmen.

Stolz auf das Mitarbeiterteam

Auch wenn der Klinikbetrieb normal läuft, hat sich der Alltag geändert. Kristin Schwagmeier ist stolz auf das Mitarbeiterteam, das innerhalb weniger Stunden das Essen im Zwei-Schicht-Betrieb in der Berolina-Klinik organisierte. Die Therapiegruppen sind in vielen Reha-Kliniken verkleinert worden. Es gibt in allen Einrichtungen genauso wie in Krankenhäusern Besuchsverbote von außerhalb und besondere Hygienevorkehrungen in Absprache mit den Gesundheitsämtern.

Kriterien für die Anreise

Auf „stringentes Hygienemanagement“ setzt auch Michael Grosskurth, Verwaltungsleiter der Klinik Bad Oexen, die von Krebs betroffene Menschen mit einem naturgemäß durch die Erkrankung geschwächten Immunsystem aufnimmt. Dazu gehört neben der Einschränkung von Kontakten nach außen, Schulungen und Vorträgen auch eine genaue Festlegung von Kriterien, die für die Anreise in den vergangenen drei Wochen galt. Verschiedene Risikofaktoren, aber auch ein hohes Alter waren Ausschlusskriterien. Diese Menschen werden ihre Rehabilitation nachholen. Ebenso Patienten, die in einem Postleitzahlenbereich 30 Kilometer rund um den besonders betroffenen Kreis Heinsberg wohnen. Es gehe darum, eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen, sagt Grosskurth: „Patienten berichten mir, dass sie hier ein sehr gutes Gefühl haben und sich noch besser aufgehoben fühlen als in ihrem häuslichen Umfeld.“ Aufgrund des hohen Risikos wird es allerdings in den nächsten zehn Tagen wie in der Berolina-Klinik keine Neuaufnahmen geben.

„Task Force“ tauscht sich aus

Gut 185 Personen halten sich zurzeit in der GMK auf, eine „Task Force“ tauscht sich nach Angaben von Geschäftsführer Uwe Hamann täglich zu den hygienischen Maßnahmen aus und passt sie im Austausch mit dem Gesundheitsamt den Anforderungen an. Man könne noch nicht abschätzen, was auf die Krankenhäuser, den Akutbereich, zukomme, sagt Hamann. Der Reha-Bereich stehe bereit, um die Krankenhäuser zu unterstützen. „Wir informieren Patienten und Mitarbeiter ständig über die Entwicklung“, sagt Hamann. Das gilt auch für die Klinik am Rosengarten, für die er auch zuständig ist und die ebenfalls „aktuell noch sehr gut ausgelastet“ ist.

Appell an die Vernunft

Die Johanniter-Ordenshäuser arbeiten „in voller Auslastung und mit voller Belegschaft“, sagt Michael Schelp, kaufmännischer Leiter. Hier sollen Patienten mit neurologischen und orthopädischen Problemen gesund werden. Es gibt aber auch die Geriatrie mit einem „bunten Mix von Krankheitsbildern“. Intensivmedizinisch müssen die Patienten nicht behandelt werden, aber die Ordenshäuser rüsten sich dafür, in nächster Zeit eventuell auch beatmungspflichtige Patienten zu behandeln. Wenn schon über Unterbringung von Patienten in Hotels oder Turnhallen beraten werde, sei es unbedingt notwendig, das medizinisch hochwertige Angebot der Reha-Kliniken aufrecht zu erhalten. Schelp erinnert auch noch einmal daran, dass alle planbaren Operationen ausgesetzt würden, um in Akutkliniken aufnahmebereit zu sein. Aber „Unfälle und Schlaganfälle sucht man sich nicht aus. Diese Patienten müssen weiter versorgt werden“, sagt er. Er appelliert an die Vernunft der Bevölkerung, Regeln einzuhalten: „Dann besteht noch eine kleine Chance, dass das nicht explodiert.“