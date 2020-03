Christoph Meyer, Direktor des GOP-Varietés in Bad Oeynhausen, steht vor einem Hinweis auf die Schließung. Mitarbeiter des Hauses in Kurzarbeit wollen in Supermärkten, Pflegeheimen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen im Nebenjob aushelfen.

An anderen Stellen fehlen Arbeitskräfte

Zu Hause sitzen und zu wissen, dass in der Coronakrise an anderen Stellen Arbeitskräfte fehlen, ist für einige der GOP Mitarbeiter keine Option und so ist die Idee entstanden, als Nebenjob in Supermärkten, Pflegeheimen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen auszuhelfen. Sie wollen in Bereichen, wo es ihnen möglich ist, unterstützen und so die Zeit sinnvoll nutzen.

Helden der Krise unterstützen

„Unsere Mitarbeiter stellt die Kurzarbeit natürlich auch vor eine finanziell schwierige Situation und durch diese Nebentätigkeit wollen wir ihnen ermöglichen, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Viel wichtiger ist es uns aber, die Helden dieser Krise, wie die Pflegekräfte oder die Supermärkte zu unterstützen, denn wir wissen, dass es gerade besonders in diesen Bereichen zu personellen Engpässen kommt. Sei es durch Kita- und Schulschließungen oder durch Krankheits- oder Quarantänefälle“, sagt Christoph Meyer, Direktor im GOP Bad Oeynhausen. „Sei es als Koch, Aushilfe in der Spülküche, zum Regale einräumen im Supermarkt – unsere Mitarbeiter sind für alle Aufgaben bereit“, führt Meyer in diesem Zusammenhang weiter aus.

Bei Interesse melden

Pflegeheime oder Einrichtungen können sich bei Interesse telefonisch unter der Rufnummer 05731/74480 oder unter info-oeynhausen@variete.de melden.