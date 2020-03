Das Archivfoto zeigt Bürgermeister Achim Wilmsmeier in seinem Büro im Rathaus. Dieser Zeitung hat er einige Fragen zur Coronakrise aus Sicht der Stadt beantwortet. Die Regiefäden für das Handeln der Verwaltung laufen, digital gesteuert, in einem Krisenstab zusammen.

In welchem Moment ist Ihnen die Zuspitzung der Lage, die inzwischen eine Reihe drastischer Maßnahmen nach sich gezogen hat, bewusst geworden?

Achim Wilmsmeier : Spätestens, als die Lage in Italien zu immer weitreichenderen Konsequenzen geführt hat, ist mir klar geworden, dass Corona auch bei uns das Leben einschneidend verändern wird. Anfang vergangener Woche habe ich deshalb erste Schritte zur Einrichtung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse eingeleitet. Am Donnerstag sind wir zum ersten Mal zusammengekommen. Spätestens mit Schließung der Schulen und Kindergärten sollte allen der Ernst der Lage bewusst gewesen sein.

Was ist für Sie in ihrer Funktion als Bürgermeister die größte Herausforderung im Umgang mit der Krise?

Wilmsmeier : Die Kommunen sind die kleinste Organisation des Gemeinwesens, und deshalb sind viele Erlasse hier entsprechend umzusetzen, wie zum Beispiel die Schließung des GOP oder der Bali-Therme. Dass wir das hier vor Ort umsetzen ist sehr sinnvoll, denn die Kommunen haben den direkten Kontakt zu den Einrichtungen und generell den besseren Vor-Ort-Bezug. Generell ist die Lage sehr dynamisch. Das haben wir diese Woche mit den immer weiter präzisierten Erlassen zu Schutzmaßnahmen gesehen. Angesichts dessen ist es jetzt schlecht abzuschätzen, welche Herausforderungen noch alles auf uns zukommen.

Welche Reaktionen aus der Bevölkerung erreichen das Rathaus, beispielsweise nach der angeordneten Schließung von GOP und Bali-Therme?

Wilmsmeier : Wir haben vor der Schließung mit den Geschäftsleitungen gesprochen, um sie zu informieren. Von dort waren die Reaktionen positiv. Auch aus der Bevölkerung bekommen wir positive Rückmeldungen zu getroffenen Maßnahmen. Viele Menschen verstehen den Ernst der Lage, den auch die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache am Mittwochabend sehr deutlich gemacht hat. Bei allem müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir es hier mit einer bisher nie dagewesenen Lage zu tun haben.

Wer arbeitet bei der Stadt im Stab für außergewöhnliche Ereignisse mit? Wo liegt der Schwerpunkt der Aufgabe?

Wilmsmeier : In diesem Stab arbeite ich eng mit dem Beigeordneten Bürgerdienste und der derzeitigen kommissarischen Leitung des Bereichs Sicherheit und Ordnung zusammen. Hinzu kommen Kollegen aus dem Bereich Personal, aus meinem Stabsbereich des Bürgermeisters sowie ein Vertreter der Feuerwehr. Je nach Lage können wir andere Personen dazu holen. Wichtig ist, die Fäden hier bei uns im Rathaus zusammenlaufen zu lassen. Dazu arbeiten wir im Krisenstab eng zusammen. Und anders als früher bedeutet Krisenstab nicht mehr, dass man regelmäßig zusammensitzt. Wir regeln vieles sozusagen virtuell, da wir digital vernetzt sind und somit kurz, knapp und präzise schnelle Entscheidungen fällen können. Und gleichzeitig senken wir das Infektionsrisiko, da wir keine größeren Personengruppen zusammenkommen lassen.

Was sind die einschneidendsten Dinge, die sich in Ihrem Alltag geändert haben?

Wilmsmeier : Das sind erst mal Dinge, die für viele andere auch zutreffen: Unsere Kinder gehen nicht mehr zur Schule und sind zu Hause. Die Betreuung müssen wir genauso in der Familie regeln wie viele Andere. Hinzu kommt, dass lange geplante Termine im Kalender entfallen, um für die anstehenden Aufgaben frei zu sein. Angesichts der Dynamik der Situation bin ich mir bewusst, dass das Wort „einschneidend“ sicher noch nicht bis zum Ende ausgereizt ist.

Was macht Ihnen derzeit Mut?

Wilmsmeier : Dass es Berufsgruppen gibt, die jetzt ihren Mann oder ihre Frau stehen. Dabei denke ich an das medizinische Personal in den Kliniken und auch in den Haus- und Kinderarztpraxen. Wir dürfen aber auch nicht die Männer und Frauen im Lebensmitteleinzelhandel vergessen, die dafür sorgen, dass die Menschen weiter mit dem Nötigsten fürs Leben versorgt werden können. Auch sie leisten mehr, als viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht wahrnehmen. Deshalb wäre ein einfaches und ehrliches „Danke“ an der Kasse im Supermarkt oder beim Bäcker sicher nicht verkehrt.

Angst und Panik sind der falsche Ratgeber. Was bereitet Ihnen dennoch aktuell Sorge?

Wilmsmeier : Wir können noch nicht abschätzen, welche Maßnahmen noch auf uns zukommen. Ich hoffe, dass alles, was kommt, weiter von einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz getragen wird. Ich werde das unaufgeregt mit der notwendigen Konsequenz vorantreiben.

Was kann jeder Bürger tun, um dazu beizutragen, die Krise mit vielen Strängen besser zu bewältigen?

Wilmsmeier : Im Erste Hilfe- Kurs habe ich vor vielen, vielen Jahren mal gelernt, dass man „Ruhe bewahren“ soll. Da schmunzelt man im ersten Augenblick. Aber jetzt sind wir in einer solchen Situation, wo es meiner Meinung nach genau darauf ankommt: Ruhe bewahren und darauf gucken, was für mich selber in diesem Moment wichtig ist. Und der Schutz der Gesundheit sollte da generell an erster Stelle stehen. Und daraus wächst dann hoffentlich auch das Verständnis für alle getroffenen Maßnahmen.

Ein Satz aus Ihrer Sicht zu Hamsterkäufen...

Wilmsmeier : Da sind wir auch wieder beim „Ruhe bewahren“. Wir haben ja nicht eine Missernte oder eine Naturkatastrophe, die die Lebensmittel knapper werden lässt. Wir haben es mit einem Krankheitserreger zu tun, der uns alle treffen kann, und der beste Schutz ist nun mal, unsere Kontakte einzuschränken. Ein kleiner Vorrat, um mal ein paar Tage kochen zu können, ist sicher angemessen. Aber mal ehrlich, machen wir nicht alle unseren Einkauf für die Woche einmal die Woche am Wochenende? Warum jetzt viele Menschen einkaufen, als gebe es kein Morgen mehr, ist mir ein Rätsel. Der Einzelhandel hat versichert, dass keine Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln zu erwarten sind und darauf ver­traue ich. Und noch mal, bei allem sollten wir die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, nicht vergessen. Auch diese Menschen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit und um die Betreuung ihrer Kinder. Vielleicht sollten manche daran denken, wenn sie mit einem Jahresvorrat an Klopapier aus dem Supermarkt gehen.

Hat die Stadt Optionen, Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen, sei es beim Einkauf, bei der Besorgung von Medikamenten oder vergleichbaren Notwendigkeiten?

Wilmsmeier : Sicher gibt es vor allem ältere Menschen, die jetzt verunsichert sind und nicht mal mehr zum Einkaufen aus dem Haus gehen. Es wäre jetzt falsch zu sagen, das bekommen wir als Stadt alles geregelt. Ich hoffe und vertraue darauf, dass hier die Gesellschaft durch das Ehrenamt und die gute alte Nachbarschaft Mittel und Wege finden wird, den Menschen zu helfen, die verunsichert sind. Hier werden wir auf jeden Fall helfen, um Netzwerke zu knüpfen, die den Menschen dienen. Auch wenn Nähe angesichts des Coronavirus‘ sicher nicht angeraten ist, geht es um das sprichwörtliche Zusammenwachsen in der Nachbarschaft und in den Ortsteilen. Weg vom Egoismus und hin zum Gemeinwesen. Darin liegt jetzt auch eine große Chance.

Zum guten Schluss: Sie können drei Sätze an die Bürger richten, die Ihnen Mut machen!

Wilmsmeier : Denken Sie an das, was wirklich wichtig ist: an ihre Gesundheit. Wenn wir alle das immer im Blick haben, fällt es uns sicher leichter, die getroffenen Maßnahmen zu befolgen. Und vor allem: Bleiben sie, wenn möglich, zu Hause und schränken Sie ihre Kontakte ein; sie schützen damit sich und andere.