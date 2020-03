Der Gemüsestand von Herbert Schmitz auf dem Wochenmarkt ist am Samstag gut besucht, das Warenangebot reichhaltig. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen (WB). Der Wochenmarkt ist eine „Instanz“ für Bad Oeynhausen – auch in Zeiten von Corona. Viele Menschen kaufen auch jetzt ihre Waren dort ein. Aber sie verhalten sich rücksichtsvoll und wachsam.

„Frisch geht immer“, sagt Händlerin Ursel Schmitz und arrangiert ihre Ostkisten – mit Handschuhen selbstverständlich. Gleich vornan stehen mehrere Kisten mit Orangen und Mandarinen, weiter hinten Bananen und Äpfel. „Vitamine sind jetzt besonders wichtig“, ergänzt eine Kundin, in deren Einkaufskorb schon reichlich Obst zu sehen ist.

Große Nachfrage beim Obst

Händler Herbert Schmitz freut sich über die große Nachfrage: „20 Kisten Äpfel werde ich wohl bis Mittag verkauft haben“, schätzt er. Auch das Gemüseangebot ist reichhaltig: Salate, Gurken, Tomaten. Porree, Sellerie, Möhren und Kohl. Einige Kisten sind allerdings schon leer, denn die Kunden greifen an diesem Samstag gut zu.

„Ich bringe auch etwas für meine ältere Nachbarin heim“, erläutert Karola Kersbeek ihren vollen Einkaufstrolley. Aber während sie spricht, hält sie Abstand. So wie beim Einkaufen auch: Denn quergestellte Gemüsekisten sorgen dafür, dass sich Verkäufer und Kunden nicht zu nahe kommen.

Das gilt auch für die Warteschlangen: Statt dicht an dicht stehen die Kunden mit großzügigem Abstand in der Warteschlange. „Das funktioniert gut, da drängelt sich auch keiner dazwischen“, kommentiert Hannes Breckmann, der am Marktwagen von Bäcker Sieveking „sein“ frisches Brot kaufen möchte.

Blumen für die Seele

Heidrun Ziegler ist ebenfalls Stammkundin auf dem Wochenmarkt. Normalerweise kauft sie nur „Kleinigkeiten“, wie sie sagt, weil sie ganztags arbeitet und ihre Kinder in der Mensa essen. „Aber jetzt wird wieder gekocht, denn alle sind zu Hause, und die Restaurants sind ja geschlossen“, sagt sie und steuert entschlossen den Fischwagen an.

Vom Blumenwagen her zieht ein leichter Duft durch die Luft; hier warten zahlreiche Tulpensträuße und Frühlingsgebinde auf Kundschaft. „Das Traurige ist, dass in Holland bereits im großen Stil Tulpen entsorgt werden, weil sie über die Blumenbörsen nicht mehr verkauft werden können. Die Blumenläden haben ja geschlossen“, kommentiert der Händler.

Aber die Nachfrage nach seinen Frühlingsblumen ist an diesem Morgen recht lebhaft. Auch Anna-Lena Steinbrink hat Tulpen gekauft: „Vitamine für die Seele“, sagt sie.