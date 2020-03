Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Kaffeehaus-Geschichte seit 1906: Das trifft auf das Café Finselbach an der Klosterstraße zu. Im 30. Jahr leitet Konditor Dirk Luther die Geschicke des Cafés. Damit ist bald Schluss. Seine Frau Patrizia und er geben das Café Finselbach vom 1. Juli an in neue Hände. Konditormeisterin Anne Ellermann, ehemalige Auszubildende im Café, soll das Geschäft zu diesem Termin übernehmen.

„Für uns ist es Zeit, etwas an Tempo rauszunehmen“, sagt Dirk Luther (56) in diesem Zusammenhang. Nach gut 30 Jahren mit Sieben-Tage-Wochen wolle er im Sommer kürzer treten. In den Händen der Familie Luther bleibt aber weiterhin das Café im Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) in Bad Oeynhausen. „Ganz aufhören kann man von heute auf morgen nicht“, berichtet Dirk Luther. Im Café an der Klosterstraße soll bald aber ein neues Kapitel beginnen.

Der Ausbilder erinnert sich

Die 35-jährige Anne Ellermann ist im Betrieb keine Unbekannte; denn vor 16 Jahren begann sie beim Konditormeister Luther ihre Ausbildung. Der erinnert sich noch sehr gut an das Bewerbungsgespräch. „Frau Ellermann war mit ihrem Vater zu uns gekommen. Das war früher noch häufig so, dass ein Elternteil dabei war. Und der Vater sagte: ‚Meine Tochter hat sich in den Kopf gesetzt, Konditorin zu werden. Und sie ist sehr dickköpfig‘“, erzählt Dirk Luther. Er sieht sein Geschäft auch in Zukunft in besten Händen.

Für das Café an der Klosterstraße hat Anne Ellermann schon einige Ideen. „Ich werde schauen, ob es ein Interesse an veganen Produkten hier in Bad Oeynhausen gibt“, führt sie aus. Zudem wolle sie auch spezielle Kuchen und Torten für Menschen mit Unverträglichkeiten kreieren.

Aber auch vegane Eissorten wie Erdbeere, Cassis oder Maracuja will die künftige Chefin anbieten. „Wir werden das hohe Niveau halten. Und auch die Lieblingstorten der Gäste gibt es unverändert weiter“, sagt Anne Ellermann.

Ihr Traum, Konditorin zu werden, entstand schon in der achten Klasse. „Ich wusste auch schon ganz früh, dass ich ich mich selbstständig machen wollte, genau wie mein Vater, der Radio- und Fernsehtechnikmeister war“, berichtet Anne Ellermann.

Köln, Bielefeld, Espelkamp

Nach der Ausbildung bei Finselbach und einigen Gesellenjahren hat es Anne Ellermann 2013 zur Meisterschule nach Köln gezogen. Danach sammelte sie bis 2017 im Café Kraume in Bielefeld weitere Erfahrungen und kreierte anschließend für das Espelkamper Gasthaus „Schulenburg“ das Kaffee- und Kuchengeschäft.

Seit Februar ist sie zurück in der Kurstadt, wieder beim Café Finselbach, und will im Juli die Nachfolge von Patrizia und Dirk Luther antreten. Sie haben das Café am 2. Januar 1991 übernommen. Und zwar von Klaus Peters, einem Neffen des Gründers Adolf Finselbach. „Das Café war von 1945 bis 1954 geschlossen, hier residierte, so wurde es uns erzählt, die Kommandantur der englischen Besatzer“, berichtet Dirk Luther.

Nach Gründer Finselbach und weiteren Pächtern führte seit Mitte der 1960er Jahre Klaus Peters das Kaffeehaus, ehe die Luthers einiges veränderten. „Wir haben mehrmals umgebaut: 1995 die Backstube, 2000 den hinteren Bereich im Erdgeschoss, sieben Jahre später kam eine neue Ladentheke, und 2010 folgte die Erneuerung des vorderen Bereichs. Zwischendurch standen immer wieder Facelifts an“, sagt Dirk Luther.

Er ist mit der jüngsten Entwicklung „sehr zufrieden. Wir haben großes Glück mit Frau Ellermann. Es ist im Handwerk sehr schwierig, geeignete Nachfolger zu finden. Und sie ist hervorragend qualifiziert. Sie wird es schaffen“, sagt der Betreiber.

Hinweis: Das Gespräch mit den Beteiligten hat die Lokalredaktion vor der Zuspitzung der Coronakrise und den damit verbundenen Einschränkungen geführt.