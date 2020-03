Auch für Bewohner und Mitarbeiter der Diakonischen Stiftung Wittekindshof – hier im Bild der Eingang zur Betriebsstätte Sonnenbrede der Werkstätten in Volmerdingsen – hat die Krisensituation viele gewohnte Abläufe durcheinander gebracht. Foto: Wittekindshof

Bad Oeynhausen-Volmerdingsen (WB). Aushänge in Alltagssprache und Leichter Sprache mit erklärenden Bildern weisen in der Diakonischen Stiftung auf Hygienevorschriften und Verhaltensregeln hin.

„Um diese besondere Situation Menschen mit geistiger Behinderung zu erklären, sind alle Mitarbeitenden gefragt. Sie erklären den Frauen und Männern, warum sie nicht zur Arbeit können, warum sie sich nicht umarmen dürfen und nicht Bekannte besuchen sollen“, berichtet Diakon Uwe Thünemann. Er ist Ressortleiter für Wohnangebote.

Tagesstruktur fehlt

Viele fragen immer wieder, warum sie nicht zur Arbeit gehen können und wie lange das alles so bleibt. Die Kollegen sind sehr geduldig und erklären, dass das Coronavirus gefährlich ist und Menschen sehr krank davon werden können, zeigen auf dem Kalender, wie lange die Schule zum Beispiel geschlossen bleibt. Doch für viele Menschen, die wir unterstützen, bleibt die Situation unverständlich. Ihnen fehlen die gewohnte Tagesstruktur und der Kontakt mit anderen Leuten, der Austausch“, berichtet Thünemann.

Schwierig sei es auch, zu erklären, dass der Urlaub, für den viele Betroffene lange gespart haben und dem sie mit großer Vorfreude entgegensehnen, ausfallen muss. „Sie sind traurig und können solche weitreichenden Einschnitte kaum begreifen. Das sind auch für die Mitarbeitenden schwierige, emotionale Situationen“, sagt er.

Betreuung gewährleistet

Nach einem Erlass des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, unter anderem Werkstätten für behinderte Menschen zu schließen, erhält auch der Wittekindshof die Betreuung von Menschen mit Behinderung aufrecht, die im eigenen häuslichen Umfeld leben und von Menschen in Schlüsselpositionen – etwa in der Pflege, der Behindertenhilfe oder bei Rettungsdiensten – unterstützt werden oder deren Versorgung anders nachweislich nicht während der üblichen Arbeitszeiten in der Werkstatt sichergestellt ist.

„Dabei handelt es sich derzeit nur um eine geringe Anzahl an Personen“, berichtet Elke Ruthenkolk, Ressortleiterin Arbeit, Gesundheit und Bildung. „Wir haben umfangreiche Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Infektion aufgestellt: Dazu gehören die persönliche Hygiene wie das häufige und intensive Händewaschen, das Niesen in die Ellenbeuge, die Vermeidung von Körperkontakt und etwa das Bedienen von Türklinken mit dem Ellenbogen. Für Menschen, die darauf angewiesen sind, haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Büro für Leichte Sprache entsprechende Aushänge erstellt“, erklärt Ruthenkolk.

Neue Regelungen

„Die Fahrten zur Arbeit hin und zurück haben wir unter den besonderen Risiken der Ansteckungsgefahr mit den Fahrdiensten geregelt. Einige Werkstattbeschäftigte kommen generell zu Fuß zur Arbeit, die anderen werden einzeln gefahren. Da nur sehr wenige Frauen und Männer derzeit in den Werkstätten tätig sind, ist es kein Problem, den Sicherheitsabstand von zwei Metern in Arbeitssituationen einzuhalten. Wir prüfen, wo etwa Arbeiten aus der Werkstatt in den Wohnbereichen möglich sind, um diesen Teilhabeanspruch weiter aufrecht zu erhalten“, berichtet Ruthenkolk.

Mitarbeitende könnten derzeit auch in anderen als sonst üblichen Bereichen eingesetzt werden. So unterstützen Mitarbeitende aus dem Werkstätten nach Absprache Kollegen in den Wohnbereichen.

Das Bildungswerk Wittekindshof stellt Auszubildenden Lernmaterialien und Hausaufgaben digital zur Verfügung, um anstehende Prüfungen nicht zu gefährden. Ebenso wie in Altenheimen und Krankenhäusern werden Besuche in den Wohnhäusern nur noch in dringenden Ausnahmefällen für einzelne Personen gestattet.

Zudem hat das Ministerium veranlasst, dass alle Besuche in stationären Wohnhäusern schriftlich registriert werden müssen. Davon ausgenommen sind festangestellte Mitarbeitende sowie Bewohner der Häuser.

Viele Einschränkungen

Die Förderschulen sowie die Diakonenschule und das Evangelische Berufskolleg in Bad Oeynhausen sind voraussichtlich bis zum 19. April geschlossen, ebenso die zehn Kontakt- und Informationszentren. Freizeiten sowie Freizeitangebote entfallen. Die Tagesstrukturierenden Angebote in der Stiftung sind eingeschränkt.

Interne und externe Fort- und Weiterbildungen sind gestrichen. Das Schwimmbad auf dem Gründungsgelände und alle Sportstätten bleiben geschlossen. Stiftungsweit sind alle religiösen Veranstaltungen abgesagt. Beerdigungsfeiern finden als Ritus am Grab auf dem Friedhof statt, nicht mehr aus der stiftungseigenen Kirche heraus. Dienstreisen wurden auf das absolut notwendige Minimum beschränkt.

Auf nicht notwendige Sitzungen wird verzichtet. Der Krisenstab wurde gemäß dem betrieblichen Gefahren- und Abwehrplan einberufen. Dazu gehören unter anderem die Vorstände, die Ressortleitungen, der Leitende Arzt Dr. Christian Kappe und die Ärztin Anke Richter-Scheer, die neben ihrer Hausarztpraxis für den Wittekindshof als Internistin und Expertin für die Behandlung von Menschen mit Behinderung zur Verfügung steht. Sie ist auch Vorsitzende des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe und gehört dem Krisenstab des Kreises an.

Dank an die Mitarbeiter

„Die Corona-Krise fordert uns im höchsten Maße. Aber der Schutz der Gesundheit der Menschen, die wir unterstützen, und unserer Mitarbeitenden steht an oberster Stelle. Wir sind uns bewusst, dass die weitreichenden Maßnahmen, wie die teilweise Schließung der Werkstätten, ein großer Eingriff in den Alltag vieler ist. Durch gute Zusammenarbeit werden wir die Anforderungen gemeinsam bewältigen. Wir danken unseren Mitarbeitenden, die sich in herausfordernden Zeiten sehr flexibel zeigen, um die optimale Unterstützung der uns anvertrauten Menschen zu gewährleisten“, betont Elke Ruthenkolk abschließend.